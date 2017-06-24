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190. bayramına hazırlanıyor: ''Savaş yıllarında bile ibadetlerini aksatmadı"

24 Haziran 2017, Cumartesi 13:52
"Bosna Hersek'in en yaşlı imamı" unvanının sahibi 96 yaşındaki Arif Macic, bir yandan oruçlu geçirdiği 90'ıncı ramazanını uğurlarken, diğer yandan da heyecan içinde hayatındaki 190'ıncı bayramı karşılamaya hazırlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Konjic'e bağlı Dubocanin'de 40 yıldan fazla imamlık yapan Macic, uzun ömrüne sığdırdığı anılarını paylaştı.

Eşi 2008 yılında vefat ettikten sonra Konjic'in Tuleg köyünde oğlu ile yaşamaya başlayan Macic'in 7 çocuğu, 21 torunu ve 17 de torununun çocuğu bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1942 yılında medreseden mezun olan ve Dubocanin köyüne imam olarak atanan Macic, 40 yıldan daha uzun süre bu köyde çalıştıktan sonra 1986 yılının haziran ayında emekli oldu.

Emekliliğin kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini söyleyen Macic, "Savaş yıllarında da buradaki Müslümanlarla birlikteydim. Ne savaş yıllarının zor şartlarında ne de savaştan sonra insanları ırklarına göre ayırmadım. Benim için insandan çok, insanlığı önemli." dedi.

Bir asra yaklaşan ömrü boyunca sahip olabileceği her şeye sahip olduğunu dile getiren Macic, bir zamanlar hakim olan birliktelik ruhunun gitgide yalnızlığa dönüştüğünü ve artık biriktirdiği anıları anlatabileceği insanların azaldığını ifade etti.

Macic, yılların beraberinde değişim de getirdiğini belirterek, "Şimdi gerçekten bir şeyler paylaşabileceğim birilerini bulmak çok zor. O zamanlarda insanlar gelir ve konuşurdu. Şimdi? Şimdi öyle şeyler yok. Neden? Bilmiyoruz." diyerek, serzenişte bulundu.

"Oruca hiç ara vermedi"

Arif Macic'in 62 yaşındaki oğlu Faruk da bu yıl babasının oruçlu geçirdiği 90'ıncı ramazanını uğurlamaya hazırlandığını vurgulayarak, "Oruca hiç ara vermedi. Savaş yıllarında bile ibadetlerini aksatmadı." dedi.

Babasının sık sık "bayramların artık eskisi gibi olmadığı" yönünde şikayette bulunduğunu anlatan Faruk Macic, geçmişte daha fazla aile ziyaretleri yapıldığını ve eski Bosna bayramlarının zamanla kaybolduğunu söyledi.

Faruk Macic, babasının tüm çocuklarına İslam'ın, dürüstlüğün ve kaderi yaşamanın ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar anlattığını belirterek, "Babam ve rahmetli annem bize her zaman İslam yolunu gösterdi. Dürüst olmak ve saygı duymak babama kılavuzluk yaptı. Her zaman düşündüğünü söylerdi. Kimsenin arkasından konuşmadı." diye konuştu.

Babasının her bayram sabahı herkese hediyeler aldığına dikkati çeken Faruk Macic, kendi çocukluğundan hatırladığı "bayram sevincini" babasının bugün de devam ettirmek istediğini ifade etti.

Faruk'un eşi Zekija ise 1987 yılında evlendiklerini anımsatarak, kayınpederinin her zaman herkese karşı iyi bir insan olduğunu, evlerinin farklı dinlere mensup insanlarla dolup taştığını anlattı.

1992-1995 yılları arasındaki savaşın ardından dahi Arif Macic'in evinde farklı dinlere mensup insanları ağırlamaya devam ettiğini vurgulayan Zekija, "O hiçbir zaman baskıcı ve sinirli olmadı. Çocuklarına hep doğru yoldan gitmelerini söylerdi." dedi.

AA

Etiketler: ramazan bayramı, oruç, ramazan ayı, bosna hersek
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