4 bin 655 cami itikâf için hazır: İtikâfın önemi nedir, nelere dikkat edilmelidir?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 4 bin 655 cami hazırlandı.

Ramazan ayını daha anlamlı bir şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, 15 Haziran Perşembe günü itikafa girecek.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek, yurt genelinde 4 bin 655 cami itikafa girmek isteyenler için hazırlandı.

Ankara'da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 107 camide, İstanbul'da da 285 camide itikafa girilebilecek.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

"ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak, camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.

İTİKAF NEDİR?

İtikâf, ibadet için ezan okunan ve kamet getirilen bir mescitte, bir camide veya ibadet yapılan bir mabette itikâf niyeti ile ikamet etmekten ibarettir.

Zamanı, Ramazan ayının son on günüdür.

Ramazanın son on günü içerisinde itikâfın sünnet-i müekkede olmasının hikmeti, Kadir Gecesini ihya etmektir. Çünkü Kur’ân’ın beyan buyurduğu gibi, bin aydan daha hayırlı1 olması hasebiyle Kadir Gecesi, gecelerin en faziletlisidir. İtikâfın bu geceye rastlamasının feyiz ve sevabı hadsiz ve hesapsızdır.



İtikâfın Şart ve Rükünleri



İtikâfın şart ve rükünleri şunlardır:

1- Niyet yapılmalıdır.

2- Gündüzü oruçlu olmalıdır.

3- İtikâf bir mescitte yapılmalıdır,

4- İtikâfa niyet eden Müslüman olmalı ve dinî emirler hususunda mükellef bulunmalıdır.



İTİKAFIN EN KISA SÜRESİ

Hanefîlerden İmam Ebû Yusuf’a ve Malikîlere göre itikâfın en az süresi “bir gün”dür. İmam Muhammed ile Hanbelîlere göre itikâfın en az süresi, kişiye bağlı olarak “bir an”dır. Şafiîlere göre ise itikâfın en az süresi “Sübhânallah” diyebilecek kadar bir zamandan biraz fazla olmalıdır.

Demek oluyor ki bir Müslüman, Ramazanın son on günü girdiğinde, itikâf niyetiyle, bir mescitte veya bir camide, “bir an” veya “Sübhânallah” demek süresinden daha fazlaca bulunursa, bu sünneti yaşamış olur. Bir diğer ifadeyle, bir Müslüman, Ramazanın son on günü içerisinde bir mescide vakit namazı kılmak için girerken aynı zamanda “vakit namazı kılma süresince” itikâfa niyet etse, namazı kılıp camiden çıkarken bu sünneti ihya etmiş olarak çıkar.

Başka bir ifadeyle, Ramazanın son on günü içinde, istenilen vakitlerde itikâf yapılabilir. Meselâ yalnız gündüzlerde veya bu günlerin belli vakitlerinde itikâfta bulunmaya niyet etmek sahihtir. Bu durumda niyet edilen süre bitince, itikâftan çıkılmış olur.



İTİKAFIN EN UZUN SÜRESİ

Ramazan itikâfının en uzun süresi ise, Ramazanın sonuna denk getirmek suretiyle on gündür.

Aralıksız on gün süreyle itikâfta bulunmaya niyet eden birisi şunlara dikkat eder:

1- Bu süre içinde itikâf yaptığı mescitten çıkmaz. Yalnız abdest almak, tuvalete girmek veya ölüm gibi zarurî bir ihtiyacı için çıkar ve hemen geri döner.

2- İtikâf süresince hanımına yaklaşmaz.

