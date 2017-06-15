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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

50 yıldır evde iftar yapmıyorlar...

15 Haziran 2017, Perşembe 12:07
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünün sakinleri, ramazan ayı boyunca köy meydanında toplu iftar yapıyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Küçükelmalı köyünde, 50 yıldır gönüllü vatandaşların verdiği iftarda oruçlar açılıyor.

İftar vermek için adeta birbirleriyle yarışan Küçükelmalı sakinleri, ortak karar gereği doğum tarihlerine göre öncelik alıyor.

Genç kızların rengarenk yöresel giysilerle hizmet ettiği köyde, iftar sofrasına gelemeyen yaşlı ve hastaların evlerine yemek götürülüyor. 

Yörük geleneği

Köy Muhtarı Halil Ak, 120 haneli köyde yarım asırlık geleneği sürdürdüklerini, yıllardır evde oruç açılmadığını söyledi.

Ak, ramazan ayı boyunca iftarı köy meydanında açtıklarını aktararak şunları kaydetti:

"İftarlarımıza çevre köylerden misafirlerimiz de katıldığı için çok mutlu oluyoruz. İftar vermek için köylülerimiz birbirleriyle yarışıyor. Köyde kendisine sıra gelmeyen köylülerimiz gönül koyuyor. Herkesin iftar verebilmesi amacıyla 4-5 aileyi bir araya getiriyoruz ya da doğum tarihlerine göre gruplar oluşturuyoruz. Bu şekilde herkes nasiplenmiş oluyor. Özellikle geleneklerimizi gençlerimize öğretmek için onlara öncelik veriyoruz."

AA

Etiketler: bilecik, ramazan ayı
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