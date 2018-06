68 yıldır hatimli teravih

Çankırı İplik Pazarı Camii’nde 68 yıldır hatimle teravih namazı kılınıyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 1950 yılında ibadete açılan camide, her Ramazan hatimli kıldırılan teravih namazına vatandaşlar ilgi gösteriyor. İmam, müezzin ve kurs öğrencileri eşliğinde her gün Kur’ân-ı Kerîm’in bir bölümünü okuyan cemaat, her yıl olduğu gibi bu Ramazanın sonunda da Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmeyi hedeliyor. Çankırı İplik Pazarı Camii imam hatibi İbrahim Türkmen, bu sene Ramazan ayında da hatimle teravih namazı kılmaya devam ettiklerini söyledi. Müezzin ve kurs öğrencilerinin yardımıyla teravih namazını tamamladıklarını anlatan Türkmen, “Caminin kurulumundan bu yana bu ibadet devam ediyor. Her sene cemaatimiz hep aynıdır. Bu sene gençlerde de artış var. Çankırı’nın her mahallesinden cemaatimiz geliyor. İlçelerden bile gelen cemaatimiz var.” diye konuştu.