93 yıldır oruç tutuyor

Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da yaşayan 104 yaşındaki Ajka Lokmic nine, eski Ramazanları özlemle yad ediyor.

7 yaşından 100 yaşına kadar 93 yıl boyunca her Ramazan oruç tutan ve son 4 yıldır sağlık sorunları dolayısıyla oruç ibadetini yerine getiremeyen asırlık nine, ülkesindeki eski Ramazanları anlattı. Oruç tutmayı ve namaz kılmayı çok küçük yaşlarda öğrendiğini söyleyen Lokmic, “Sağlığım el verdiğince hepsini yaptım, ancak son 4 yıldır oruç tutamıyorum, namaz kılamıyorum. Unutkanlık başladığından camiye de gidemiyorum.” diye konuştu. Lokmic, oruç tutmaya henüz 7 yaşındayken ağabeyinin isteği üzerine başladığını aktararak geçmişte ailelerin şimdikine oranla dinî değerler noktasında daha baskın olduklarını söyledi. AA

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