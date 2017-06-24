ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ramazan Bayramı mesajı...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tillerson mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı adına, Ramazan Bayramı'nı kutlayan tüm Müslümanlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Bu bayram, birçok kişinin oruç tutma, ibadet etme ve hayır yapmanın anlamını idrak ettiği ramazan ayının sonucudur. Bugün, barışçıl ve müreffeh toplumlar inşa etme amacımıza olan ortak bağlılığımızı yansıtmaktadır. Bayramınız mübarek olsun."

Tillerson, ABD Dışişleri Bakanlığının uzun yıllardır ramazan ayında geleneksel olarak verdiği iftarı bu sene iptal etmiş ve bunun yerine sadece bir ramazan mesajı yayımlamakla yetinmişti.