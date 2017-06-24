Aç olanın halinden anlamak

Hayatın İçinden

İnsan eksik olunca, eksikliği olanların halinden anlarmış. Oruç hem İslam’ın bir şartı hem de aç olan kardeşlerimizin ne hissettiğini anlamak için bize hediye verilmiş.

Fatih ve Ayşe bugün bir iyilik yapmak istiyorlardı. Kendi yaptıkları yemeği insanlara dağıtmak. Ama bugüne kadar hiç yemek yapmamış iki çocuk ne yapabilirdi k? O zaman büyüklerden yardım alma vaktiydi. Annelerine giderek yapmak istediklerini anlattılar. Annesi yardım etmeyi kabul edince de mutfağa geçtiler. Yapacakları patlıcan yemeği ve pilavdı. İki saatin sonunda yemekler pişmeye bırakılmıştı. Sonra onları koymak için küçük kaseler almaya gittiler ve yemek biraz soğuyunca içerisine koyarak güzelce hazırladılar. Babası gelince de onları araba ile verecekleri yere götürdü.

Aç olunca aç olanların halinden anlayan iki kardeş, eve gelince iftarda vaktinde yaptıkları yemeği afiyetle yemişti. Verdikleri kişilerinde beğendiklerini düşünerek iftarlarını yaptılar.

Hazırlayan: Merve İriyarı