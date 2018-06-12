Aksa'da 350 bin kişi

İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik tedbirlerine rağmen yüz binlerce Filistinli Müslüman Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da ihya etti.

Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yüz binlerce Müslüman tarafından ihya edildi. İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik tedbirlerine rağmen yüz binlerce Filistinli Müslüman Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ni ihya etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldi.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askerî kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu. Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesi’ni ihya etmek için Harem-i Şerif’i hıncahınç doldurdu.

Eller semaya kalktı

Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duâda Filistin’in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslâm ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi. Kapıları sabaha kadar açık kalan Mescid-i Aksa’da gece yarısı, kıyam ve teheccüd namazları kılındı.

Bu sırada Mescid-i Aksa’nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs’ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır beklerken, polis helikopterleri ile de şehrin üzerinden sürekli görüntü alındı.

Gazze Şeridi’nden bu sene Filistinlilerin Kudüs’e geçişlerine izin vermeyen İsrail makamları, Batı Şeria’dan da sadece 12 yaş altı erkek çocuklar ile 40 yaş üstü erkeklerin gelişine izin verirken, kadınlara yaş sınırlaması getirmedi.

