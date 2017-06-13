''Alevi-Sünni kardeşliği'' iftarından önemli 'birlik' mesajları...

Tunceli'de düzenlenen iftar yemeğinde Alevi ve Sunniler birlikte iftar açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İftar yemeği programında konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, Tunceli'de gençlerin Alevilik'ten uzaklaşarak ateizim ve Alisiz Alevilik girdabına girdiklerini söyledi.

Türkiye'de Alevilerin en yoğunlukta yaşadığı kentlerden olan Tunceli'de Türkiye'ye örnek bir buluşma gerçekleşti.

Tunceli Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunceli Hacıbektaşı-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle kentteki Sunni ve Alevileri iftarda bir araya geldi.

İftar sofrasına oturan Sunni ve Aleviler, Türkiye'ye birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı verip birlikte iftar açtı. İftar yemeğine Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

"MUHARREM DE BİZİM RAMAZAN DA BİZİM"

Etkinlikte konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, böyle bir iftar programında bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, Tunceli'de çok önemli bir birlik ve beraberliğin oluştuğunu söyledi. Vali Kaymak, şunları konuştu:

"Anadoluyu Türkleştiren ve İslamlaştıran Alperenler var. Bunlar Horasan'dan gelen Ahmet Yesevi'nin talebeleri Mevlana ve Hacı Bektaşı Veli'dir. Bu kişiler Anadolu'nun değişik yerlerine giderek, tasavvuf yoluyla İslam'ın Anadolu'da Türkleşmesini sağlamışlardır. Bu çerçevede biz Tunceli'deki Alevi kardeşlerimizin de bu yolun bir kolu olduğunu düşünüyoruz. Onun için burada kendileriyle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İftara geldikleri içinde çok teşekkür ediyorum. Şüphesi Muharrem de bizim Ramazan da bizim. Hep sizinle beraber olacağız, beraber oruç tutacağız, acıları hep birlikte yaşayacağız ve sevinçlerimizi hep birlikte kutlayacağız. Tunceli'de her alanda çok iyi bir birlik, beraberlik ve kardeşlik seviyesi yakalanmıştır. Hep birlikte ülkemizin geleceği için büyük çaba içine girmiş ve Alevi-Sunni kardeşliğinin en iyi örneği ve birlikte yaşamanın en güzel örneğini buradan Türkiye'ye gösteriyoruz."

"TUNCELİ, MAALESEF TERÖRDEN ÇEKTİĞİNİ HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ"

Vali Kaymak, konuşmasında Tunceli isminin terörle birlikte anıldığını, bu algıyı artık kıracaklarını dile getirerek, teröre büyük darbeler vurduklarını söyledi.

Vali Kaymak, "Bu ilimiz maalesef terörden çektiğini hiçbir şeyden çekmedi. Dışarıdan maalesef ki, ilimiz için kötü bir algı var. Tunceli eşittir terör örgütü PKK. Bunun çok yanlış bir algı olduğunu düşünüyoruz. Halkımızın üzerindeki baskının kalkması halinde kesinlikle devletine ve milletine bağlı, aydın insanlardır. Tunceli, Türkiye'deki vergi tahsilatında en yüksek tahsilat olan illerden birisi. Yani Tunceli halkı vergi borcunu gününde düzenli ödüyor. Çok namuslu insanlar, dürüst insanlar, vergisine, borcuna sadık, ikili ilişkilerde çok sadık insanlar. Ama maalesef Tunceli'nin bu güzellikleri terör nedeniyle arkada kalıyor, hep öne terör çıkıyor" diye konuştu.

"GENÇLER ALEVİLİKTEN UZAKLAŞIYOR"

Tunceli'de gençlerin Alevilikten uzaklaşarak ateizim ve Alisiz Alevilik girdabına girdiklerini belirten Vali Kaymak, "Gençler maalesef Alevilikten uzak. Yaşlı, olgun, yaşı ilerlemiş insanlarımız gerçekten Hz. Ali'den, Hz, Hasan ve Hz. Hüseyin efendimizden bahsedildiğinde duygulanıyorlar, gözleri doluyor. Ama gençler maalesef ateizmin ve Alisiz Aleviliğin girdabındalar." dedi.

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Üstad Bediüzzaman’dan birlik çağrısı

Ehl-i sünnet ve Alevîler için de; “Ey ehl-i Hak olan Ehl-i sünnet ve cemaat! Ve ey Al-i Beytin muhabbetini ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir sûrette hükmeyleyen zındıka cereyanı (dinsizlik ve süfyanizm), birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvvet ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye (kudsî bağlar) mabeyninizde varken, iftirakı (ayrılığı) iktiza eden (gerektiren) cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir”(Lem’alar, 52) diyerek, Süfyanizm tehlikesine karşı bu birliğin şart olduğunu belirtmiştir.

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Risale-i Nur Çizgisi ile Ehl-i Beyt Çizgisi Arasındaki Benzerlikler

Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- veciz bir şekilde ifade buyurdukları 'Alimler peygamberlerin varisleridir' kudsi hakikatine muhatap Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an- Hakimin nurlu ve hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur'un hemen her bölümünde, Kâinatın Efendisi ve sebeb-i vücudu olan Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı ve Ehl-i Beyti'nin önemini ve hakikatini, yediden yetmiş yediye, avamdan havassa herkesin anlayabileceği ve istifade edebileceği tarzda izah ve ispat ederek tarif etmiştir.

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Büyük İslam Alimi Bediüzzaman’a göre dünya birliği

“İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârane muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir. (Mektubat, Sayfa: 258)

Günümüzde dünyanın küçük bir köy haline gelmesi ile birlikte insanlığın barışık ve mutlu yaşaması âciliyet derecesinde önem kazanmıştır.

Bediüzzaman’ın, bundan yaklaşık yüz sene önce “sulh-ı umumi” diye ifade ettiği dünya barışı konusundaki görüşlerinin önemi henüz yeni anlaşılmaktadır.

Bu, tarihin gelişim süreci içinde geleneklere, değerler penceresinden değil de, ırkçılık ağırlıklı ulusalcılık konseptinden bakanların hâlen anlayamadığı bir durumdur.

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Bediüzzaman’ın dilinden Hz. Ali

Ehl-i Beyt’in en mümtaz şahsiyetlerinden birisi olan Hazret-i Ali (ra) kan bağı olarak Allah Rasulü’ne (asm) en yakın olan, vefatına kadar da O’nun (asm) yanında yiğitçe mücadele eden bir İslâm Mücahididir.

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Kerbelâ’ya kader noktasından bakmak

“Hazret-i Hüseyin neden şehit edilmiştir? Bunun hikmet yönü nedir? Bazılarının vücuda acı vererek bu acı olayı hatırlamaları ne derece doğrudur?”

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Risale-i Nur’da Ehl-i Beyt anlatımı

Ehl-i Beyt, İslâmî bir terim olup Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) hane halkından olan kişilerden oluşan aileye verilen isimdir.

Ehl-i Beyt’e mensup ilk şahsiyetler başta Efendimiz Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşan 5 kutlu insandır. Sonrasında Peygamber Efendimizin (asm) muhterem zevceleri de Ehl-i Beyt’e mensup kişilerdir. Peygamber Efendimizin (asm) mübarek soyu Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın muhterem evlâtları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den devam ederek günümüze değin intikal etmiştir.

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