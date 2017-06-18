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Rahmet coşkun sular gibi akıyor, Hasenatlar birden bine çıkıyor, YİRMİ ÜÇÜN sevincini yaşarken, Tutmayanlar melûl melûl bakıyor. Abdil Yıldırım *** Yirmi üçtür günlerden bugün Diğerleri gibi geçti dünkü gün Sanma günler geçiyor böyle Önemli olan, ömründeki son gün! Fahri Utkan *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ Şu maddî vücudumuz basit et, kemik, kandır.. İnsanı insan eden kalbindeki imandır.. San'atkârına göre san'at değer kazanır; Allah'a kul olmakla insan ancak insandır! Mikail Yaprak

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