Takvim...
Rahmet coşkun sular gibi akıyor,
Hasenatlar birden bine çıkıyor,
YİRMİ ÜÇÜN sevincini yaşarken,
Tutmayanlar melûl melûl bakıyor.
Abdil Yıldırım
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Yirmi üçtür günlerden bugün
Diğerleri gibi geçti dünkü gün
Sanma günler geçiyor böyle
Önemli olan, ömründeki son gün!
Fahri Utkan
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ
Şu maddî vücudumuz basit et, kemik, kandır..
İnsanı insan eden kalbindeki imandır..
San'atkârına göre san'at değer kazanır;
Allah'a kul olmakla insan ancak insandır!
Mikail Yaprak