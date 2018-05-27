Amerikalı vaiz Estes: 2 günde, 4 Amerikalının Müslüman olmasına vesile oldum

Amerika Diyanet Merkezi'nde verilen iftara 2 binden fazla Müslüman katıldı, Amerikalı vaiz Yusuf Estes'in konuşması büyük ilgi gördü.

Amerikalı vaiz Yusuf Estes'in yoğun ilgi gören bir konuşma yaptığı Amerika Diyanet Merkezi'ndeki (DCA) iftar programı, 2 binden fazla kişinin katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, son yılların en kalabalık organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı.

Cuma hutbesini veren, dün de iftardan önce "İslam'a Davet" adlı programda konuşma yapan Amerikalı vaiz Yusuf Estes, başkent ve civarından gelen Müslümanlardan büyük ilgi gördü.

Konuşmasında, İslam dünyasının durumundan ve Müslümanların sorunlarından bahseden Estes, samimi gayretle çalışmanın önemine işaret etti.

"Bu güzel eseri Türkiye yapıp sizlere hediye olarak takdim etmiş, herkesin buranın değerini bilmesi lazım." diyen Estes, ABD'deki ibadethanelere herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Programında Amerikalıları İslam'a davet eden Estes'in, son iki günkü görüşmeleri ve temasları sonucunda dört Amerikalının Müslüman olmasını sağladığı bildirildi.

DCA yetkililerinin verdiği bilgiye göre, programın hemen ardından verilen iftar yemeğinde 2 binden fazla Müslüman aynı anda oruçlarını açtı.

1944 yılında Teksas'ta doğan ve 1991 yılında Müslüman olmayı seçen Estes, o tarihten itibaren ABD'nin her yerini gezerek Amerikalıları İslam'a davet eden bir kanaat önderi olarak biliniyor.

Amerika Diyanet Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca geniş katılımlı iftar programları gerçekleştiriliyor.

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BİR KİŞİNİN İMANINA VESİLE OLABİLMEK...

Dünya malına bedel olan şey...

Hüseyin Bey: “Hadislerde, bir kişinin imanının seninle kurtulmasının, sahralar dolusu kırmızı koyundan daha hayırlı olduğu bildirilir. Bu hadis nerede söylenmiştir? Bu hadiste geçen kırmızı koyun neye işarettir?”

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bu mübarek sözünü Hayber Komutanı Hazret-i Ali’ye (ra) Hayber savaşı esnasında söylemiştir.

Medine’nin yaklaşık 170 kilometre kuzeybatısında bulunan ve yedi sağlam kaleyle korunan Hayber, Yahudilerin fitne merkezi halindeydi. Hayber Yahudileri burada müşriklerle birlikte hareket ediyorlar, müşrikleri ve sair Arap kabilelerini Müslümanlar aleyhine tahrik ediyorlardı.

Yirmi gün süren muhasarada Hayber’in kaleleri bir bir düştü. Yalnız bunların en sağlamı ve en müstahkemi olan Kamos kalesi düşürülemedi. Bu kaleyi Yahudilerin en savaşçı komutanı Merhab savunuyordu.

Bir gün Peygamber Efendimiz (asm): “Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Hayber’in fethi onun iki elinde gerçekleşecektir. Allah ve Resulü (asm) onu sever, o da Allah ve Resulünü (asm) sever” buyurdu.

O gece her bir mücâhid, her bir sahabe bu yüce görevin kendisine verilmesini bekledi ve umdu. Sabah olunca merak ve bekleyişleri arttı. Hazret-i Ömer (ra) daha sonra: “Kumandanlığı o günkü kadar istediğim bir gün olmamıştır” diyerek o günün heyecanını dile getirmiştir.

Mücahitlerin bekleyişleri sürerken Peygamber Efendimiz (asm): “Ali İbn-i Ebî Talib nerededir?” buyurdu.

Ashab-ı Kiram (ra): “Yâ Resûlallah! Onun iki gözü ağrıyor!” dediler.

Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz (asm): “Onu bana gönderiniz” buyurdu.

Bunun üzerine Hazret-i Ali (ra), Seleme’nin (ra) yardımıyla Peygamber Efendimiz’in (asm) huzuruna getirildi. Resûlullah Efendimiz (asm) Hazret-i Ali’nin (ra) gözlerine mübarek tükürüğünü koydu ve duâ buyurdu. Hazret-i Ali’nin (ra) gözleri o dakikada iyi oldu, şifa buldu.

Hazret-i Ali (ra) demiştir ki: “O günden sonra ne sıcaktan, ne soğuktan asla rahatsız olmadım!”

Peygamber Efendimiz (asm) sancak-ı şerifi Hazret-i Ali’ye (ra) teslim etti. Ona zırhlı bir gömlek giydirdi. Zülfikâr’ı da beline kendi mübarek eliyle bağladı ve şöyle ferman buyurdu: “Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış! Sakın arkana dönme!”

Hazret-i Ali (ra): “Ya Resûlallah! Onlar Müslüman oluncaya kadar kendileriyle savaşacağım!” dedi.

Bunun üzerine Allah Resulü (asm): “Kalelerinin yanına varıncaya kadar vakur bir şekilde ilerle. Acele etme! Sakin ol! Onları İslâma davet et. Müslüman olurlarsa, İslâmın emirlerini bildir. Ya Ali! Allah’a yemin ederim ki: Senin irşadınla tek bir kişiye Allah’ın hidayet vermesi, sana birçok kırmızı develer (bir rivayette kırmızı koyunlar) verilmesinden daha hayırlıdır” buyurdu.1

Bazı rivayetlerde kırmızı koyun, bazı rivayetlerde kırmızı deve olarak geçen bu dünya malının, sadaka sevabı olarak, bir tek kişinin hidayetine vesile olan, onu hakka davet eden, ona yol gösteren, onun elinden tutan ve onu irşad eden kişiye verileceği bildirilmiştir.

Demek, bir kişinin de olsun kurtulmasına vesile olmak, bir kişiye olsun yol göstermek küçümsenmemeli, iman hizmetine bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam etmeliyiz. Asrımızda bir iman bayraktarı olan Bediüzzaman Hazretleri, bundan dolayıdır ki, talebelerini şöyle uyarıyor: “Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Her bir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden kaçmasın!”2

Dipnotlar:

1- Müslim, Fadâil’is-Sahabe, 34;Tecrit Terc. 10/280.

2- Mektubat, s. 414.

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