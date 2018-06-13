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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Antik kentteki camide 32 yıl sonra ilk teravih

13 Haziran 2018, Çarşamba 09:21
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Kanuni'nin Rodos seferinde namaz kıldığı rivayet edilen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Şaban Ağa Camisi'nde 32 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde 32 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Antik kentteki kazı ve koruma çalışmaları sürerken bir yandan da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi yapılar da ihya ediliyor. Bu eserler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen ve 15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen cami, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle restore edildi. 32 yıl sonra ezan sesinin yükseldiği camide teravih namazı kılındı.

“İlk ibadetin ramazana denk gelmesi güzel bir durum”

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, namaz sonrasında tarihi Şaban Ağa Camisi’nin Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığının koordinesinde, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca tarafından restore edildiğini söyledi.

Çiçek, caminin 32 yıl sonra ibadete açılmasının ramazan ayına denk gelmesinin güzel bir durum olduğunu kaydederek, “Kazı Başkanımız Bilal Söğüt, ‘Burayı ibadete açacağız, nasıl yapalım?’ diye sorduğunda, Bunu mübarek ramazan ayı içerisinde bir teravih namazı vesilesiyle icra edelim istedik. Biraz önce de teravih namazını kıldık.” dedi.

 

AA

Etiketler: Muğla, Yatağan, Cam, , teravih, ramazan
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