Avustralya’da Kadir Gecesi coşkusu

Avustralya’da yaşayan yarım milyondan fazla Müslüman, Kadir Gecesi’ni idrak etmek üzere camileri doldurdu.

Melbourne ve Sydney başta olmak üzere Avustralya’nın çeşitli kentlerinde yaşayan yaklaşık 550 milyon Müslüman, ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte Kadir Gecesi’ni coşku içinde idrak etti.

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni camilerde geçirmek isteyen Müslümanlar, iftarın ardından yaşadıkları bölgelerdeki ibadethanelere geldi. Teravih öncesi Kadir Gecesi konulu vaazları dinleyen cemaat, teravih namazının ardından birçok camide tesbih namazı kıldı.

Sakal-ı Şerif sürprizi

Melbourne’daki Meadow Heights Camisi’ne Kadir Gecesi ve teravih namazı için gelen Müslümanlara, Hazreti Muhammed’in (SAV) Sakal-ı Şerif'i gösterilerek sürpriz yapıldı. Teravih namazının ardından salavat getirilerek açılan ve özel kutusundan çıkartılan Sakal-ı Şerif'e Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakal-ı Şerif'i görmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar aynı zamanda fotoğraflarını da çekme fırsatı buldu.

Avustralya’daki birçok cami, vatandaşların Kadir Gecesi’ni camilerde ibadetle geçirmeleri için açık tutulacak.