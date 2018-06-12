Avustralya'da nurlu buluşma

Avustralya Nur Vakfı’nın düzenlediği iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Beş yüz kişinin üzerinde davetlilerin katıldığı yemeğe, Eyalet bakanları ve milletvekilleri de iştirak etti.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Avustralya Nur Vakfı yetkilileri şöyle dedi:

“Her yıl geleneksel olarak yapılan iftar programımızın sonuncusu Kadir Gecesinde yapıldı. 500 kişiden fazla davetlinin katıldığı yemeğe ilgi oldukça büyüktü. Geç gelen misafirlerimiz yemeklerini ayakta yiyebildiler. İki eyalet bakanı, milletvekillerinin yanı sıra farklı kiliseden papaz ve dini temsilcilerinin katıldığı yemekte, misafir Din Görevlisi papaz ‘Müsaade ederseniz geçen sene sizlerin cami tanıtım gününüzde gelip sizlerle beraber namaz kılmıştım. O manevi atmosferden çok etkilenmiştim, tekrar o anı yaşamak istiyorum’ dedi. Her milletten iştirak eden müslüman kardeşlerimizin intibaı ise “Bizler Avustralya Nur Vakfını kendi eviniz gibi biliyoruz. Sizler de geçmişte nasıl ki atalarımıza sahip çıktınız, şimdi de burada aynı görevi üstleniyorsunuz’ dediler. Yemeğin ardından yapılan Risale-i Nur dersinin ardından kılınan teravih namazı ile sabaha kadar devam eden programımız verilen sahur ve kılınan sabah namazı ile son buldu.”