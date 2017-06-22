Avustralya Nur Vakfı’nda Kadir Gecesi coşkusu

Avustralya Nur Vakfı Kadir Gecesi programıyla bir araya geldi.

Her dilden, her dinden misafirlerin katıldığı programa yoğun bir katılım oldu. İftar programının ardından gelen misafirlerle teravih namazı kılındı. Kadir Gecesi katılanlarla coşku içinde idrak edildi. Yoğun katılımın olduğu programda Kur’ânlar, Cevşenler okundu; duâlar edildi. *** Okumak için tıklayınız: Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu: Cemaatler camilere sığmadı...

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