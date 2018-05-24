"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Avustralyalı Sonia Leanne'in Müslüman olma gerekçesi...

24 Mayıs 2018, Perşembe 13:28
Denizli Müftülüğüne başvuran Avustralya vatandaşı Sonia Leanne Rowell, 2 yıldır araştırdığı İslam dinini seçerek Müslüman oldu.

Denizli'de müftülüğe müracaat eden Avustralya vatandaşı Sonia Leanne Rowell, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Avustralya vatandaşı Sonia Leanne Rowell için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, Sonia Leanne Rowell'e İslam'ın esaslarını anlattı, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

İl Müftü Yardımcısı Ortanca, "On bir ayın sultanı ramazan ayında bir kardeşimizin Müslüman olmasına şahitlik etmemizden dolayı Rabb'imize ne kadar şükretsek azdır. Sonia'nın ifade ettiği gibi, araştırmaları sonucunda Müslüman olması gösteriyor ki hak din ve Allah katında tek din İslam'dır. Sonia kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabb'imden niyazım, Müslüman olan kardeşimize, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Rowell de kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Müslüman olmak için İslamiyet'i iki yıldan beri araştırıyordum. Bu vesileyle Türkiye'de iki aydır İslamiyet'i yakından inceleme fırsatı buldum. İslamiyet'in diğer inanç mensuplarına gösterdiği saygı ve hoşgörüden dolayı Müslüman olmaya karar verdim." dedi.

Müslüman olan Sonia Leanne Rowell'e İl Müftü Yardımcısı Ortanca tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.

İhtida merasiminde Haytabey Camisi imam hatibi Mehmet Çoban, Caner Ayvaz, Ahmet Aykol, Selcan Kandemir ve Sevilay Tuğan şahitlik yaptı.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Okumak için tıklayınız:

İsveçli papazın "Müslümanlar ne kadar tehlikeli?'' paylaşımı rekor kırdı

Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Meclis Üyesi. Nasıl olur da cami yakılır?

‘Hıristiyan olarak imreniyorum’

"Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım"

İslâm medeniyettir

Kelime-i şehadet getirirken titriyordu

17 yıl araştırdı ve Müslüman oldu

Monika 'Meryem' oldu

Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı...

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

Tek bir ayetten etkilendi, Müslüman oldu

***

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

***

AA

Etiketler: denizli, ihtida, islamiyet, müslümalar, doğru islamiyet, islamofobi
Okunma Sayısı: 1012
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.