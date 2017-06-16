Hayatın İçinden

Bal, Allah’ın gönderdiği en güzel, en tatlı nimetlerden birisiydi. Bal ile yapılan şerbet, hem şifa, hem gıda kaynağıdır. Elsiz bir böceğin eli ile yapılan bal, Cenâb-ı Hakk'ın biz insanlara bir ikramıdır.

Dedesinin arı kovanları vardı. Bunlarla kendilerine bal üretiyorlardı. Ayşe’de Fatih’de balı çok seviyordu. Ramazan'da genel olarak yedikleri tatlı baldı. Annesi baldan değişik tatlılar yapıyordu ve bal onlar için şeker yerine geçiyordu.

Kovanlara gitme vaktiydi. Bugün oradan bal gelecekti. Fatih, o gün dersi olmadığı için dedesi ile gitti. Binlerce arı rengârenk çiçeklere uçuyordu. Sonra da küçücük elleri ile topladıkları çiçek tozlarını bal yapmak üzere peteklere taşıyorlardı. Fatih, vızıltılar içerisinde olan tatlı balı görünce çok şaşırdı. Petekler dolmuştu. Allah, küçücük bir arının zihnine yüklediği harika bir programla ne kadar büyük bir mu'cize gerçekleştiriyordu.

Fatih, çiçeklerdeki güzelliğin bala işlemesini izlerken, Allah’ın gücünün ne kadar büyük ve sınırsız olduğunu görmüştü.

Hazırlayan: Merve İriyarı