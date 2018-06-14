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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Batı Afrika'da bayram bir gün önce kutlanıyor

14 Haziran 2018, Perşembe 16:39
Batı Afrika ülkelerinden Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri ve Liberya'da hilalin görüldüğü savunularak Ramazan Bayramı'na erken başladı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri ve Liberya, Ramazan Bayramı'na erken girdi.

Dini otoritelerin aldığı karara göre, Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilalin görülmesi sebebiyle bu ülkeler bayramı diğerlerine göre bir gün önce kutluyor.

Fildişi Sahilleri, Diyanet İşleri Kurulu (COSIM) ve Sünni İmamlar Konseyi, 13 Haziran Çarşamba akşamı yaptıkları açıklamada, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı perşembeden itibaren kutlayabileceklerini duyurdu.

Sözcü İmam Sekou Sylla, COSIM ve İmamlar Konseyi adına konuşarak ülkedeki üç gözlem noktasında ramazan hilalinin gözlemlendiğini belirtti.

Söz konusu yerlerde çok sayıda sadık gözlem yapıldığını söyleyen Sylla, "Bu nedenle, Fildişi Sahili'nde Ramazan Bayramı 14 Haziran Perşembe günü kutlanacak." dedi.

Nijer Müslüman Cemaatinden yapılan açıklamada da "Ramazan hilalinin ülkenin çeşitli yerlerinde görülmesi üzerine ülkede bayram perşembe günü kutlanacak." ifadesi kullanıldı.

Afrika ve Arap ülkelerinde her yıl hilalin görülmesi tartışmaları yaşanırken astronomik hesaplamalar ile Hicri Takvim'in belirlendiği Türkiye gibi ülkelerde bir gün önce veya sonra ramazan orucu tutulmaya başlanıyor ve bayram kutlanıyor.

Birçok Afrika ülkesinde halkın yüksek yerlere çıkıp yaptıkları gözlem sonucunda ramazan ve bayramın hangi gün olacağına karar veriliyor. Bazı Afrika ülkelerinde ise henüz hilalin görülmemesi sebebiyle cuma ya da cumartesi günü bayrama girilecek.

AA

Etiketler: Afrika, bayram, hilal, İslâm
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