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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bediüzzaman Mevlidine ilgi büyüktü

22 Haziran 2017, Perşembe
Şanlıurfa’da Bediüzzaman Said NursÎ Hazretleri için okutulan mevlid programı yoğun ilgi gördü. Mevlide yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şanlıurfa’da Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ve bütün Peygamberler olmak üzere hassaten vefatının 57. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursî ve manevî şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk defnedildiği yer olan Dergâh Camii’nde mevlid-i şerif ve hatim okundu.

Teravih Namazından sonra  başlayan Mevlid Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık’ın misafirlere hoşgeldin  konuşması ile başladı. Müftü Açık, Bediüzzaman’ın Şanlıurfa’ya verdiği öneme dikkat çekerek  Bediüzzaman’ın “Urfa taşıyla toprağı ile mübarektir, ben Urfa halkına duâ ediyorum” sözünü hatırlattı. Şanlıurfalı mevlithanların okuduğu Mevlid arasında Bediüzzaman’ın eserlerinden ders okundu. Mevlidin duâsını ise Karaköprü Müftüsü Ahmet Altıok yaptı. Altıok, son günlerde Müslüman ülkelerde ve ülkemizde yaşanan terör ile  maddî ve manevî sıkıntıların giderilmesi için duâ yaptı.

57 yıldır aralıksız yapılıyor

57 yıldır aralıksız olarak yapılan mevlide Anadolu’nun bir çok yerinden yaklaşık on bin kişi katıldı. Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatta olan son talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Adıyaman Belediye Başkanı F. Husrev Kutlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra Şanlıurfalılar da mevlide büyük ilgi gösterirken, siyasî partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de programa katıldı. Risale-i Nur adını verdiği 130 parçadan meydana gelen Kur’ân tefsirlerinin müellifi, mütefekkir ve Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî, hicri 25 Ramazan 1379 (23 Mart 1960) yılında Şanlıurfa’da misafir bulunduğu İpek Palas Otelinin 27 nolu odasında 57 yıl önce Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Bu arada geçtiğimiz yıllarda vefat eden Abdulkadir Badıllı Ağabey’in kabri de ziyaretçi akınına uğradı.

Mevlid canlı yayınlandı

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhuna ithaf edilmek üzere okunan Mevlidi bu yıl Kanalurfa, Güneydoğu ve Edessa Televizyonları canlı olarak yayınlandı. Mevlid esnasında mevlide katılanlarla röportajlar yapıldı. İftar öncesi ise bütün televizyon kanallarının Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili yayınlar yapması dikkat çekti.

Bediüzzaman Vakfı’ndan iftar

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından mevlide Şanlıurfa dışından gelen misafirlere Bediüzzaman Vakfı’nın Karaköprü’de yapımı tamamlanan merkezinde iftar yemeği verildi. Çevre il ve ilçelerden misafirlerle, Şanlıurfalıların kaynaşması dikkate değerdi. Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin kişilik lokma tatlısı ve su ikramı da yapıldı.

HABER -FOTO: MUHAMMED SAİD ÇİÇEK

Etiketler: şanlıurfa, bediüzzaman mevlidi
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