"Bin aydan daha hayırlı" gecede dualar mahzûn Ayasofya için...

"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde dualarımızda, Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in emaneti mahzûn Ayasofya'nın vazife-i aslisine dönmesi ve yeniden kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim, tekbir ve ezan sesleri ile inlemesi için de yer ayırmalıyız.

Bu doğrultuda Ayasofya ile igili yapılacak bütün etkinlikler bu manayı gündeme getirmek üzerine olmalıdır ve Kadir Gecesi; samimi dualarla Ayasofya için yeni bir fırsattır.

Çünkü Gazetemiz yazarlarından M. Latif Salihoğlu'nun da ifade ettiği üzere ''Şüpheli ve şaibeli bir Bakanlar Kurulu Kararıyla 24 Kasım 1934’te resmen müzeye çevrilen Ayasofya, 1 Şubat 1935'te ise fiilen müze olarak kullanılmaya başlandı. Yani, “müze açılışı” o gün yapıldı.

Aradan seksen yıldan fazla bir zaman geçti. Bu Müslüman millet, Ayasofya’nın 1935’ten sonraki halini hiçbir zaman kabullenmedi; müze olarak işletilmesini hazmedip içine sindirmedi. Dahası, yeniden cami ve ibadethane şeklinde açılmasını hasretle bekledi, durdu. Bundan asla vazgeçmedi, vazgeçmiyor, vazgeçmez...

Şu aziz ve necib milletin bu manadaki hasret ve beklentisine bizler de aynen iştirak ettiğimiz için, Ayasofya dâvâsını asla gündemden düşürmüyoruz, düşüremeyiz. Bu dâvâyı bütün canlılığıyla her zaman ve her vesileyle gündemde tutmak, ahd û peymânımız olsun. Velev ki, bininci, bin birinci kez olsun...'' Ayasofya'nın önem derecesi çok fazladır.

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Ayasofya'da Kadir Gecesi....

"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Prof. Dr. Süleyman Ateş ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun katılacağı özel Kadir Gecesi programı ile idrak edilecek. TRT Diyanet'te yayınlanan "Bereket Vakti Ayasofya" isimli programın Kadir Gecesi özel yayınında Ayasofya Camisi içinde Kur'an-ı Kerim, tekbir ve ezan sesleri yükselecek. Görmez, Ateş ve Bardakoğlu'nun konuk olarak katılacağı programda, Türkiye'nin en seçkin Kur'an okuyucuları, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece alan hafızlar Kur'an okuyacağı program, Ayasofya'dan 2 müezzinin canlı olarak çift ezan okumasıyla son bulacak.

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İstanbul’un ikinci fethi

''Bu vakfiyesindeki cümlelerin her bir kelimesi ilgi çekicidir:

“İşte bu benim Ayasofya vakfiyem dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse, onu iptal veya tecile koşarsa, fasit veya fasık teville veya herhangi bir dalâvereyle Ayasofya Camii’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek mütevelli hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar! Bu sebeple bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen lâneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hâlâ bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır Allah İşitendir, Bilendir.”3

Günümüzde Ayasofya’nın konumu ilginçtir. Ayasofya camilikten çıkarılmış ve şu anda müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya, İstanbul’un fethinin sembolü olmaktan çıkarılmış, fetih sembolik bir hale getirilmiştir. Dolayısıyla Ayasofya şu anda fethin sembolü konumunda değildir.

Hadise tekrar baktığımız zaman, sanki İstanbul’un ikinci bir fethine ima vardır. Birinci fetihte İstanbul’u fetheden kumandana dikkat çekilirken, ima edilen kısımda ise ikinci fethin askerlerce yapılacağı anlaşılabilir. Çünkü o komutanın askerlerinden başka mutlak olarak “o ordu ne güzel ordu / o asker ne güzel askerdir” denmektedir.''

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İstanbul’un ikinci fethi