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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Bin aydan daha hayırlı'' olan Kadir Gecesi yurt genelinde idrak ediliyor...

10 Haziran 2018, Pazar 23:37
İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, yurt genelinde idrak edildi.

Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

 

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

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Tıklayınız:

Kadir Gecesi'nin önemi?

 

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Peygamber ocağında Kadir Gecesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan üs bölgesinde Mehmetçik, Kadir Gecesi'ni duayla geçirdi.

Ramazanda iftar ve sahurunu da üs bölgesinde yapan komandolar, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, şehit olan arkadaşlarının ruhlarını şad etti.

Komandolar, hep birlikte açılan iftarın ardından mescitte cemaatle namaz kıldı. Namazın ardından Mehmetçikler, ellerini semaya açarak, şöyle niyazda bulundu:

"Ya Rabbel alemin, bunlar Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, vatanları, milletleri, dinleri ve inançlarını korumak, bu uğurda can veren şehitlerimizin okunan Kur'anlar, Yasinler hürmetine ruhlarını şad eyle makamlarını cennet eyle; Bedir ve Uhud şehitleri ile beraber haşreyle. Devletimizi milletimizi payidar eyle, vatanımızı milletimizi ve tüm İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bütün şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını ali eyle, cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi."

Malatya

Malatya'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş camilere akın etti.

Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

"Peygamberler şehri"nde Kadir Gecesi

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Bursa'da Kadir Gecesi coşkusu

Bursa'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Ulu Cami'ye geldi.

Kayseri

Kayseri'de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camisi'nden esinlenerek yapılan Fevzi Mercan Camisi'ne geldi.

İstanbul

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş Eyüpsultan Camisi'ne geldi.

AA

Etiketler: kadir gecesi
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