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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bir dine saldırı bütün dinlere yapılmıştır

01 Haziran 2018, Cuma 02:46
VİYANA BELEDİYE BAŞKANI LUDWIG: BENİM ŞEHRİMDE HERKES KENDİ DİNİNİ TERCİH ETME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPTİR.

Başörtüsüne güvence

VİYANA’DAKİ iftarda konuşan Belediye Başkanı Michael Ludwig, “Benim şehrimde, Viyana'da herkes kendi dinini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Herhangi bir dine saldırı kabul edilemez. Kippa taktığı için kimse saldırıya uğrayamaz, aynı şekilde başörtüsü giydiği için şiddete maruz kalamaz” dedi.

Diyalog ve paylaşma

Eğitim ve Uyum Bakanı Heinz Fassmann da Ramazan’ın diyalog ve paylaşma ayı olduğunu, bu çerçevede Avusturya İslam Cemaati ile her zaman iyi bir düzeyde iletişim kurabildiklerini, entegrasyonun “karşılıklı öğrenme, uyum ve yakınlaşma” olduğunu söyledi.

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Viyana özgürdür

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig: “Benim şehrimde, Viyana’da herkes kendi dinini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Bir dine yapılan saldırı bütün dinlere yapılmış gibidir.”

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, şehrinde herhangi bir dine yönelik saldırının kabul edilmez olduğuna vurgu yaparak, “Benim şehrimde, Viyana’da herkes kendi dinini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Kippa taktığı için kimse saldırıya uğrayamaz, aynı şekilde başörtüsü giydiği için şiddete maruz kalamaz.” dedi. Avusturya’nın başşehri Viyana’da Avusturya İslâm Cemaati (İGGÖ) tarafından düzenlenen iftar programına, başta Eğitim ve Uyum Bakanı Heinz Fassmann olmak üzere Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in yanı sıra Hıristiyan ve Musevî dinî temsilciler ile çok sayıda seçkin dâvetli katıldı. 

İslam cemaati Viyana’da önemli bir yere sahip

Viyana’nın yeni Belediye Başkanı Ludwig ise İslâm cemaatinin Viyana şehrinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, Avusturya’nın İslâm dinini 1912’de  resmen kabul eden ilk Avrupa ülkesi olduğunu hatırlattı. Başşehirde uluslar arası kuruluşlar vesilesiyle dünyada barış ve özgürlüklerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edildiğini vurgulayan Ludwig, “Bu girişimlere örnek olması açısından Seestadt Aspern bölgesinde dinler kampüsü projesini hayata geçirdik.” ifadesini kullandı. Proje kapsamında her dinin Viyana’daki temsilciliğine ait bayrakların kampusun girişinde dalgalandığını ancak kısa bir süre önce Musevi cemaatine ait bayrağa zarar verildiğini aktaran Ludwig, “Çok kısa bir süre için de bütün dinî temsilciler bir araya gelerek, Viyana’da bu tür saldırılara müsaade edilmeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etti. Bir dine yapılan saldırı bütün dinlere yapılmış gibidir.” diye konuştu.  Ludwig, “Benim şehrimde, Viyana’da herkes kendi dinini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Kippa taktığı için kimse saldırıya uğrayamaz, aynı şekilde başörtüsü giydiği için şiddete maruz kalamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan paylaşma ayıdır

Bakan Fassmann programda yaptığı konuşmada, Ramazanın diyalog ve paylaşma ayı olduğunu, bu çerçevede İGGÖ ile her zaman iyi bir düzeyde iletişim kurabildiklerini anlattı. Kimi zaman hem toplumda hem de siyasette entegrasyonun yanlış anlaşıldığını belirten Fassmann, entegrasyonun birlikte yaşamak, birlikte hareket etmek anlamlarına geldiğini söyledi.

Memnunuz

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun da üç semavî dinin temsilcileri ve çok sayıda siyasetçi, bazı ülkelerin büyükelçileri ile birlikte iftar yemeğini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Etiketler: viyana, ramazan ayı,
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