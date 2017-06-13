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Bülbülden bâhaber yine gül solmuş, Nice bedenlere topraklar dolmuş, Rabbime hamdolsun oruç on sekiz Geçmiş zahmetler rahmete kalbolmuş. İhsan Yıldırım *** Affet hatamızı, kusurumuzu Ya Rab, daim eyle huzurumuzu, Rahmetinle bize muamele et, ON SEKİZ eyledik orucumuzu. Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR ON SEKİZİNCİ SÖZ Bize "çirkin" görünen çok şeyler var, güzeldir. Neticesi bir ömre ve dünyaya bedeldir. Her şeyi bin hikmetle yerli yerine koyan; Bir Kadir-i Zülcelal, bir Hakîm-i Ezel'dir! Mikail Yaprak

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