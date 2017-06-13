Takvim...
Bülbülden bâhaber yine gül solmuş,
Nice bedenlere topraklar dolmuş,
Rabbime hamdolsun oruç on sekiz
Geçmiş zahmetler rahmete kalbolmuş.
İhsan Yıldırım
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Affet hatamızı, kusurumuzu
Ya Rab, daim eyle huzurumuzu,
Rahmetinle bize muamele et,
ON SEKİZ eyledik orucumuzu.
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
ON SEKİZİNCİ SÖZ
Bize "çirkin" görünen çok şeyler var, güzeldir.
Neticesi bir ömre ve dünyaya bedeldir.
Her şeyi bin hikmetle yerli yerine koyan;
Bir Kadir-i Zülcelal, bir Hakîm-i Ezel'dir!
Mikail Yaprak