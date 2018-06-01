Brezilyalı Müslümanlar oruç açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika kökenli Brezilyalıların Sao Paulo’daki Bilal Al Ghabash Mescidi’nde verdiği iftarla ihtiyaç sahibi Müslümanları bir araya getirdi.

TİKA’nın desteği ile Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen programa Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve TİKA temsilcileri katıldı. Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ise ilk defa geçen yıl bu faaliyeti yaparak Brezilya’da Müslüman cemaatinin önemli bir parçası olan Afrikalılarla dostluk kurduklarını ve bu dostluğun pekiştiğini ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 354

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.