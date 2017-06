Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?

Bütün kâinâtın rahmetle kuşatıldığı bir gece olan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan Çarşamba gecesi idrak edilecek...

Bu geceyi idrâk etmek seksen senelik bir ömre bedel olarak müjdeleniyor. Kur’ân’ın dünyâ semâsına nâzil olduğu Kadir Gecesi, inşallah, bir kez daha rahmete susayan gönülleri ihya edecek...Yaklaşık bir aydır arınan kalpler Kadir Gecesi ile ibâdetlerle, tefekkür ve dualarla arınmışlığın zirvesine yükselecek.

Mübarek Ramazan Ay’ı Kadir Gecesini içine aldığı gibi, kendisi de ömür içinde bir Kadir Gecesi hükmündedir ki muvaffak olanın ömrüne bir ömür katar.

İnsan eğer kötü niyet ve davranışlarıyla bozmayıp samimiyetle ubudiyete devam ederse duâsı inşaallah kabul olur. Allah’ın rızasına mazhariyetle ebedî saadeti kazanmaya bir vesile olur.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.''

***

***

Bedîüzzaman Hazretlerine göre Kadir Gecesi ne zamandır?

HER GECEYİ KADİR BİLMELİDİR

Ramazan-ı Şerif ayının son on gününe girdik. Bundan böyle her geceyi Kadir Gecesi bilmelidir. Ve evrat ve ezkarımızı, duâ ve niyazımızı buna göre hiç vesvese etmeden her geceye yaymamızda yarar vardır. Bu gecelerden birinde Kadir Gecesine rastladığımızda, biz bilmesek de seksen yıllık bir amelin feyzine inşallah mazhar oluruz. Nitekim Peygamber Efendimizde (asm): “Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.”1 buyurmuştur.

Bir başka rivayette Efendimiz (asm): “Bu gece bana gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.”

Ebu Said (ra) devamla diyor ki: Resûlullah (asm) itikâf mahallinde iken, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda dallarla örtülmüş çardak şeklindeydi. Hz. Peygamber’in (asm) burnu ve burun yumuşağı üzerinde secde dolayısıyla su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. gece idi.”2

İMAM-I ŞARANİ’YE GÖRE KADİR GECESİ

Kadir Gecesinin hangi gece olduğunun ihtilâfı dolayısıyla ulema, asfiya ve evliya muhtelif yorumlar yapmışlar, keşif ve müşahedelerde bulunmuşlardır. Bunlardan birisi de İmam-ı Şaranî’nin keşfidir. İmam-ı Şarani’nin Kadir Gecesi ile ilgili yorumu şöyledir: ‘Ramazan Pazar günü girerse Kadir Gecesi Ramazanın 28’ini 29’a bağlayan gecedir; Pazartesi günü girerse Kadir Gecesi 20’sini 21’e bağlayan gecedir; Salı günü girerse Kadir Gecesi 26’sını 27’ye bağlayan gecedir. Çarşamba günü girerse Kadir Gecesi 18’ini 19’a bağlayan gecedir. Perşembe günü girerse Kadir Gecesi 24’ünü 25’ine bağlayan gecedir. Cuma günü girerse Kadir Gecesi 16’sını 17’ye bağlayan gecedir. Cumartesi günü girerse Kadir Gecesi 22’sini 23’e bağlayan gecedir.’ İmam-ı Şârânî Hazretlerinin 30 sene Kadir Gecesiyle bu tarife göre müşerref olduğu rivayet ediliyor.

Burada, Ramazan-ı Şerif ayının giriş günlerine göre yapılmış bir tesbit var. Ama bunun hikmeti yok. Yani Ramazan-ı Şerif ayı Pazar günü başlayınca Kadir Gecesi neden Ramazan-ı Şerif ayının 20’sini 21’e bağlayan gece oluyor? Bu sorunun cevabı verilmemiştir. Bu hesap doğru olabilir mi? Olabilir. İnkâr etmiyoruz.

Fakat bu hesap, diğer gecelerin de Kadir Gecesi olma ihtimalini göz ardı etmemizi gerektirmez.

Bu yorum İmam-ı Şarani Hazretlerine aittir. Ümmetin kabulü ise 25. veya 27. Gecedir. Şafiiler 25. Geceyi, Hanefiler de 27. Geceyi Kadir Gecesi saymışlardır.

Bediüzzaman Hazretlerinin vefat tarihi olan 23 Mart 1960, Ramazan’ın 25’nci gecesi idi. Malûm: ‘Mehdi Aleyhisselâm Leyle-i Beratta doğar, Leyle-i Kadir’de vefat eder.’

Keza âlimlerden bazıları Kadir Sûresinde geçen ve Kadir Gecesine işâret eden “hiye” zamirinin, Kadir Sûresinin 27. kelimesi olmasından; bazıları da Kadir Sûresinde 3 defa geçen “Leyletü’l-Kadr” ifadesinin her birinin cifirce 9 etmesi ve toplamda 27 etmesinden hareketle bu gecenin 27. gece olduğu kanaatindedirler.

BEDİÜZZAMAN’A GÖRE KADİR GECESİ

Rivâyetler ve yorumlar gösteriyor ki, Kadir Gecesi olarak bir gece üzerinde yoğunlaşmamalı; her Ramazan gecesini Kadir Gecesi bilmelidir.

Bedîüzzaman Hazretleri Kadir Gecesinin bütün Ramazan içinde saklanmış olduğunu bildiriyor ve bunun hikmetinin, Ramazan boyunca duâya ve ibâdete devam etmek olduğunu haber veriyor.3

Bediüzzaman şu ifadesinde ise 27’ye işaret ediyor: “Hadîs-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerifin nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadirin ihyasına…”4

Nihayet Bediüzzaman ümmetin kabulünü önemseyerek meseleye son noktayı koyuyor:

“Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşaallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.”5

Dipnotlar:

1- Müslim, İtikâf 5, (1172).

2- Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr 2, 3, İtikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, (1167).

3- Sözler, s. 309.

4- Emirdağ Lâhikası, s. 268.

5- Şuâlar, s. 438.

***

Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirmeliyiz?

Bu geceye mahsus bir namaz rivâyet edilmiş değildir. Bu, Müslüman için zenginliktir. Müslüman her tarz ve her yol ile Allah’a yaklaşmaya çalışır. Bu gece; bilhassa kazâsı olanlar için başta kazâ namazı olmak üzere namaz kılmak, nâfile namaz kılmak—bazı kitaplarda İslâm büyüklerince anlatılan nafile namaz tarifelerini uygulamakta bir sakınca yoktur—, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek bu geceyi ihyâ etmemiz için yeterli olan önemli ibâdet biçimleridir. “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” âyetini tefsîr eden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler.4

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum.

Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle dersin: ‘Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.’ (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)”5

Ebû Hüreyre’nin (ra) bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Kim Kadîr Gecesinde fazîletine inandığı ve sevabını Cenâb-ı Hak’tan umduğu için ibâdete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.”6

Mübârek Ramazanın sonuna yaklaştığımız bu günlerde Rabb’imiz tarafından bağışlanmak ve kulluğuna kabul edilmek en büyük gâyemiz değil mi? Affa uğramak için uğraşmıyor muyuz? Günahlarımızı serip dökerek Rabb’imizden mağfiret talep etmiyor muyuz?

Çünkü O’nun bağışlaması, affı, mağfireti, merhameti bizden râzı olduğunun alâmetidir.

Nitekim, O’na döndürüleceğiz!

Nitekim, O’na gidiyoruz!

Öyleyse, bu gece O’nun kelâmını daha fazla okuyarak günahlarımıza şefaatçi yapalım. Ne dersiniz?

Bu gece, O’na daha bir içten ve gözyaşları ile ilticâ edelim, O’na sığınalım. Affını ve mağfiretini isteyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın rızâsını talep edelim.

Kadir Gecenizi tebrik ederim.

Süleyman Kösmene

***

