Camiler çocuk sesi ile çınlamalı

Okulların kapanmasıyla yurdun her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da Kur’Ân kursları eğitime başladı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, “Camilerimizin çocuk sesi ile cıvıldaması, çınlaması bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir müjde mesajıdır” dedi.

İstanbul’da yaz Kur’ân kurslarının başlaması dolayısıyla Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camii’nin avlusunda açılış töreni gerçekleştirildi. Kursa kaydolan öğrencilerin “Gel Bu Yaz Kur’ân’ı Gönlüne Yaz” dövizleri taşıdığı tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, okulların tatile girmesiyle camilerde ve Kur’ân kurslarında Kur’ân-ı Kerîm’i okuma eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, “Camilerimizin çocuk sesi ile cıvıldaması, çınlaması bizim geleceğimiz açısından çok önemli bir müjde mesajıdır. Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbali ile ilgili kaygılar taşıması normaldir.” dedi. KUR’ÂN-I KERÎM’İ HARFLERİYLE ÖĞRENECEKLER Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Ramazan ayında çocukların Kur’ân-ı Kerîm ile buluşacağını belirten Yılmaz, “Kur’ân-ı Kerîm’i harfleriyle öğrenecekler. Kur’ân’ın manasına aşina olacaklar. Camiyi tanıyacaklar, cemaatle tanışacaklar. Bu Ramazan iklimindeki buluşmayı önemsiyoruz. O nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında Kur’ân kurslarının açılmasına karar verdi.” diye konuştu. Mehter takımının konserinin ardından Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinin gerçekleştirildiği törende küçük çocuklar ilâhî söyledi. İstanbul - Yeni Asya *** Okumak için tıklayınız: Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

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