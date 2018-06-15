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Camisiz bir bayram namazı daha: Atina Müslümanları artık caminin açılmasını bekliyor...

15 Haziran 2018, Cuma 12:57
İbadete açık bir caminin bulunmadığı Atina'da, Müslümanlar bir bayramda daha mescitlerde bir araya gelerek bayramlaştı.

Yunanistan'da caminin bulunmadığı başkent Atina'daki Müslümanlar, bir bayramı daha yeraltı mescitlerinde bir araya gelerek kutladı.

İbadete açık camisi bulunmayan başkent Atina'da yaşayan 200 bini aşkın Müslüman, bayram namazlarını kendi imkanlarıyla, genellikle binaların bodrum katlarında kurdukları mescitlerde kıldı.

Farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, namazlarını kılmak için Moshato semtindeki Yunan-Arap Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Batı Trakya'da Ramazan Bayramı

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk Azınlık, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Gümülcine ve İskeçe'de bayram namazı için bölgedeki camileri doldurdu. Müslümanlar daha sonra evlerine giderek aileleriyle bayramlaştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen halka açık bayramlaşmaya yoğun ilgi gösterilirken, Türk dernekleri de Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bayram vesilesiyle Türk dernekleri Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli kültürel aktiviteler de yapıyor.

Atina'da yapımı tamamlanan caminin açılışı yaklaşık bir yıldır erteleniyor

Atina'da yapımı tamamlanan cami ise çeşitli bürokratik sebeplerle uzun süredir açılmıyor. Geçen yıl nisanda beklenen açılış, birkaç kez ertelendi.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak. Plana göre camide bir çocuk parkı ve şadırvan da yer alıyor. Cami için ayrılan bütçe ise 887 bin avro.

Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı.

İnşaatın tamamlanmasının ardından caminin yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Öte yandan, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, SEF ve OAKA statlarını bayram namazları için tahsis ediyor.

AA

Etiketler: yunanistan, atina, bayram, bayram namazı, bayramlaşma
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