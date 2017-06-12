Hayatın İçinden...

Teravih Namazı, Ramazan’ın en güzel hediyesidir. Ve bu namaz kalabalık bir cemaatle kılındığı zaman daha güzeldir. Camiler kapılarını sonuna kadar açarken okunan duâlar da Allah’a ulaşır.

Ayşe ilk defa teravih namazına gidecekti. 7 yaşına gelmişti ve artık namazlarını kılmaya başlamıştı. Bugün annesi ona “Camiye gidelim mi?” diye sorunca hemen kabul etmişti. İftardan sonra akşam namazlarını kılarak hazırlandılar ve çıktılar. İnsanlar, seccadeleri ile camiye geliyordu. Cami çok güzel, insanlar çok mutlu görünüyordu. Girişte bir adam gelen çocuklara gofret veriyordu. Abisine ve kendisine de vermişti. Ayşe çok mutlu oldu. Namaz biraz uzundu, ama çok güzeldi. Her eğildiğinde hocanın sesi yankılanıyordu. Arada okunan salâvatı da hemen ezberlemişti.

Eve geldiğinde çok mutluydu. Defterine günün tarihini attı ve “İlk teravih namazımı kıldım” olarak kaydetti. Çocuk kalbi mutlu olunca Allah’da mutlu oluyordu. Bunu da dedesi söylemişti. Aklına gofreti geldi. Cebinden çıkardı ve mutlulukla yedi.

Hazırlayan: Merve İriyarı