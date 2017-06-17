Danimarka'da İslam güllerle anlatıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen "Ben Müslümanım" adlı etkinlikte Danimarkalılara gül dağıtıldı.

Danimarka İslam Toplumu (DİT) gençlik kolları, belediye meydanında etrafına maket minareler konulan çadırda "Ben Müslümanım" etkinliği düzenledi. Medyada yer alan İslam ve Müslümanlara karşı olumsuz imajla oluşan ön yargıları kırmaya çalışan gençler, yaklaşık 2 saat gül dağıtarak Danimarkalılara İslam'ı ve Müslümanları anlattı. Gençler, etkinliği özellikle ramazanda yaptıklarını ve bu ayın Müslümanlar için önemini Danimarkalılara anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Gönüllü gençlere, vatandaşlar ve turistler olumlu tepki verdi. DİT tarafından son 6 yıldır İslam'ı ve Müslümanları Danimarkalılara anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. DİT, kış aylarında da vatandaşlara sıcak çikolata ve ekmek dağıtılarak İslam ve Müslümanlar hakkında pozitif imaj vermeye çalışmıştı. AA

Okunma Sayısı: 281

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.