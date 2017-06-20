Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

Alman kiliselerinden ramazan mesajı.

Bölünme Zehrine Karşı

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Protestan kiliseleri ve Katolik Piskoposları: “Müslüman ve Hıristiyanlar, demokrasiye, ifade, basın ve din özgürlüğüne yönelik saldırılara ve bölünme zehrine karşı birlikte mücadele etmeli.”

Dinî Cemaatler Umut Olmalı

“Dinî cemaatler bu mücadeleye önemli katkılarda bulunabilirler ve bulunmalılar. Yine cemaatler mazlumlar için umut olabilirler ve olmalılar. Kilise ve camiler âdil ve insanca iletişim kurduğumuz yerler olmalı.”

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Kiliselerden Müslümanlara tebrik mesajı

Almanya’nın kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde protestan kiliseleri ve katolik piskoposları Müslümanların Ramazan’ını ve bayramını tebrik ettiği bir mesaj yayınladı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki bütün Protestan kiliseleri ve Katolik Piskoposları, Müslümanlara ve Müslüman cemaatlere ortak bir tebrik mesajı yayınladı.

Eyaletteki çeşitli bölge ve şehirler adına Lipolan (Detmold ve çevresi) Lutheran kilisesinin Milli Başkomiseri, Vestfalya (Bielefeld ve çevresi) Lutheran kilisesinin Başkanı, Ren bölgesi (Düsseldorf ve çevresi) Lutheran kilisesinin Başkanı, Paderborn Başpiskoposu, Aachen bölgesinin Piskoposu, Münster bölgesinin Piskoposu, Essen bölgesinin Piskoposu, ayrımcılığın ve İslamofobinin artış gösterdiği bir zamanda yayınladıkları mesajla Müslümanların Ramazan’ını ve bayramını tebrik ettiler. Sekiz piskopos ve başpiskoposun yayınladığı mesajıda şu ifadeler yer aldı.

İşte o mesaj:

“Değerli Müslümanlar!

Biz sizlere, ailelerinize ve cemaatinize hayırlı Ramazanlar ve mutlu bir bayram diliyoruz!

Yüz elli yıl önce Karl Marx dini “halkın afyonudur” diye tanımladı. Dinin, hem o zaman hemde bugün, farklı bir şey olduğunu anlayamadı: Din bir uyuşturucu değildir. Bilakis din destek ve rehberlik sağlar. Kendisi tüm sosyal iklimi zehirleyen girişimleri, bir çok ülkede gördüğümüz gibi, reddeder. Popülizm ve otoriterliğin zehri temel değerleri bozarken, hem bireysel hemde cemaatlerin özgürlüklerini zayıflatır.

Birçok yerde demokrasiye, ifade, basın ve din özgürlüğüne karşı saldırılara şahit oluyoruz. İnsanlar sözde yanlış dine, cilt rengine, uyruğa, cinsiyete, cinsel yönelime veya yanlış siyasî görüşe sahip diye ayrımcılığa, takibe ve karalamalara maruz kalıyorlar.

Bu gelişimin birçok nedenleri vardır. Geleceğe dair endişe ve korku, yönelim bozukluğu veya hayal kırıklığı bir rol oynayabilir. Ancak önemli olan, buna pozitif şekilde karşı koymak. Dini cemaatler önemli katkılarda bulunabilirler ve bulunmalıdırlar. Müslüman topluluklar ve Hristiyan kiliseleri beraberce sosyal bölünme zehrine karşı mücadele vermek durumundalar.

Bu nedenle çalışmalarımızı kiliselerin ve camilerin adil ve insanca birbirlerine iletişim kurduğu yer olmasına dair yönlendirirken, sözlerimiz ve fiiliyatımızla insanlık, demokrasi, eşitlik ve özgürlük haklarını savunuyoruz. Dini cemaatler mazlum, takip edilen ve dezavantajlılar için bir umut olabilir ve olmalıdırlar. Beklentiler ise haklı olarak toplumun diğer gruplarından dahada yüksektir, çünkü Hristiyanlar ve Müslümanlar kendi kutsal kitapları tarafından sefalet içinde olan insanlar için seslerini yükseltmeye emrolunuyorlar: Bu anlamda, Hz. İsa (as) havarilerine şunları öğretti: “Siz benim kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.” (Matta İncili 25:40)

Gelin bu zorlukların ve bölünmelerin üstesinden beraberce gelelim. Kine karşı Tanrı’nın sevgisinin gücünü kullanalım ve herkese ulaşacak insanî bir kültür besleyelim.

Buna ulaşmak, yakınımızdakilere dünyevi gözle değil, ancak yaratıcının bakış açısıyla bakmaya çalışmakla mümkündür. Buda onların neşe dolu tüm muhteşem çeşitlilik ve farklılıklarına bakmak ile olur.

Tefekkür ve beraberlik zamanı olan Ramazan ayı öyle bir kaynak olsun ki, onun suyu bize barış ve sosyal angajmanı armağan etmesini temenni ediyoruz. RAMAZANINIZ MÜBAREK OLSUN!”

Almanya - EURONUR