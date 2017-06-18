Hayatın İçinden...

İftara çok az kalınca Allah duâ kapılarını sonuna kadar açarmış. Duânın en çok kabul edildiği zamanlar işte tam da bu vakitlermiş.

Son iki dakika kala bütün aile sofradaki yerini almıştı. Bütün aile büyükleri televizyonda yapılan duâlara “Amin” derken içlerinden de kendi duâlarını yapıyorlardı. Ayşe, abisinin çok başarılı olmasını isterken; abisi de Ayşe’ye duâ ediyordu. O an çok kısaydı, ama çok değerliydi. Bir çocuk için istemek çok önemliydi. Çünkü Allah, çocukların duâsının makbul olan duâlardan birisi olduğunu göstermişti. Ezan okununca herkes duâsına içten bir “Amin” diyerek hurmalarına uzandı.

Duâ etmek en büyük özgürlüktü. Sınırları yoktu. Belki bazı çocukların duâsı bir oyuncaktı, ama bu önemli değildi. Önemli olan herşeyin Allah’tan istenmesiydi.

Hazırlayan: Merve İriyarı