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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Duâ

19 Haziran 2017, Pazartesi
Hayat eksiklerimizle devam ediyor.

Yaşıyoruz ötesiyle berisiyle artısız, ama görünürde bol eksilerle...

Hayat devam ediyor nihayetinde. Kimine göre usûlca, kimine göre paldır küldür, kimine göre de öylesine, sadece öylesine... 

Bir çok kişi gibi ben de şu ara hayatı öylesine yaşıyorum gibi...

Yaşıyorum, ama yoğun duygularımla daha çok ağlayarak yaşıyorum.

Gülemiyorum, sadece ağlıyorum.

Biraz zaman gerek gülebilmek için sadece biraz zaman...

Belki yine ağız dolusu gülücem tebessümlerim kahkahalara dönecek, ama içi hep buruk, hep eksik... 

Bilmem bu şükürsüz yaşadığım mutlulukların imtihanı mı? 

Binlerce milyonlarca estağfirullah çeksem herşey yerli yerine gelir mi?

Rabbim, ‘affettim kulum, Ben senden razıyım’ der mi?

Gelir mi canım yeğenlerimin babaları?

Gelir mi evlâdına hasret kalmış bir kere bile kucağına alamamış anneler babalar?

Ben yüzümü yapıştırsam seccademe ağlasam ağlasam göz pınarlarım kurusa, Rabbim kabul eder misin tövbemi, kabul eder misin duâlarımı?

Bu da geçti Ya Rab hamd olsun diyebilir miyim?

Avare olsam, Derviş olsam Ya Hu deyip dolaşsam, çöllere düşsem, denizlerde boğulsam...

Ahu zarlarım dayansa arşa eyvahlar çekip tövbelerimle yalvarsam!!!

Rabbim kabul eder misin tövbemi? 

Kabul eder misin duâlarımı? 

Bu da geçti Ya Rab hamd olsun der miyim?

Bitirir misin bu zulmü?

Demir kapılar açılırda anneler, babalar, evlâtlar eşler kucaklaşır mı?

Biter mi ya Rab ben Estağfirullah çeksem diner mi bu zulüm!

Rabbim gidecek hiçbir kapı hiçbir makam yok Senin rızanı kazanıp duâlarımızın kabul gününü sabır ve bir o kadar hasretle beklemekten başka.

Rabbim Senin sonsuz merhametinden istediğim bir damla...

Nasiplenmek istediğim kocaman merhamet ummanından sadece bir damla...

O damlanın serinliğiyle ellerimi kaldırıyorum Rabbim, gönlüme, duâlarıma inşirah bekliyorum...

O damlanın serinliğiyle hayata tutunuyorum, o damlanın serinliğiyle ümitleniyorum. Kanatlandırıp uçuruyorum duâ kuşumla sabrımı, ümidimi, tövbemi, ahımı, duâmı arşı azime...

Kabul et Ya Rab!!!

Kabul et Ya Rab!!!

Kabul et Ya Rab!!!

Makale: Sibel Güzel

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