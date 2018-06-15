"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dünya genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

15 Haziran 2018, Cuma 09:17
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip 260 milyon nüfuslu Endonezya’da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ülkede dini bayramlarda yöresel kıyafetler ve renkli giyinme geleneği sürdürülürken, bayram namazlarına kadınlar da katıldı. 

Camilerde verilen vaazlarda topluma birlik ve sevgi mesalarının yanı sıra bayramda akraba ziyaretinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da Bogor kentindeki Bogor Botanik Bahçesi’nde kurulan alanda bayram namazını kılarken, namaz sonrası halk ile bayramlaştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Bayram namazını, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toktomuşev de verdiği vaazda, İslam dininde Ramazan Bayramı'nın önemine değinerek, yolsuzluk ve evlilik için kız kaçırma vakalarının günahların arasında yer aldığını ifade etti.

Bayram namazına katılan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov, Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov adına bayram tebrik mesajını okudu.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Tiflis'in tarihi merkezinde bulunan camideki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı. 

Aliyev, namazından ardından, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve birbirlerine destek olmaya çağırdı. 

Öte yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, ülkenin barışa ve huzura kavuşması için dua ettiler.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''En büyük dilek ve arzumuz tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde olmasıdır.'' dedi.

Dünyadaki birçok Müslüman ülkelerinin savaş, çatışma ve sorun içinde olduğuna dikkati çeken Mahmud, ''Oldukça zor bir dönemden geçen Müslüman ülkeler ve toplumlarının yanında tek ülke Türkiye olmuştur. Filistin, Gazze, Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının imdadına Türkiye yetişmiştir.'' diye konuştu.

Madmud, son on beş yıldan beri her türlü terör olayları ile mücadele eden Irak için de iyi dileklerde bulunarak, ''Ülkemizin huzura kavuşması için mutlaka birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Aramıza koyulan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir.'' ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: ramazan bayramı, bayram namazı, bayram coşkusu
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

    ABD'den Suriye açıklaması: Haberlerden kaygı duyuyoruz

    Gültekin Uysal'dan ve Meral Akşener'den Ramazan Bayramı mesajı...

    'Gelin bu bayram İlahi tavsiyeye uyalım'

    Selimiye Camisi'nde bayram coşkusu...

    Erdoğan'a 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir mi?' sorusu

    Siyaset Bayramı gölgelemesin

    Mesaj yetmez bayramlaşın

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak

    Neden İslâm’ı seçiyorlar?

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz

    Memurlar bayrama buruk giriyor

    SSM'den 'F35' açıklaması: 'Yorumlar gerçeği yansıtmıyor'

    Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek'

    Erdoğan: İş çantada keklik değil

    Suruç'taki saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    AP'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliği durdur

    Trump Vakfı'na, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekelleşme olsaydı...
    Genel

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin ve Cennetin bayramı
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Genel

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar demokratlar ve demokrat olamayan dindarlar
    Cevher İLHAN

    “İmhâ” ile terör bataklığı kurumuyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Uhuvvet ve kardeşlik niyetine tebriğimdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.