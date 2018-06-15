Dünya genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip 260 milyon nüfuslu Endonezya’da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ülkede dini bayramlarda yöresel kıyafetler ve renkli giyinme geleneği sürdürülürken, bayram namazlarına kadınlar da katıldı.

Camilerde verilen vaazlarda topluma birlik ve sevgi mesalarının yanı sıra bayramda akraba ziyaretinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da Bogor kentindeki Bogor Botanik Bahçesi’nde kurulan alanda bayram namazını kılarken, namaz sonrası halk ile bayramlaştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Bayram namazını, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toktomuşev de verdiği vaazda, İslam dininde Ramazan Bayramı'nın önemine değinerek, yolsuzluk ve evlilik için kız kaçırma vakalarının günahların arasında yer aldığını ifade etti.

Bayram namazına katılan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov, Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov adına bayram tebrik mesajını okudu.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Tiflis'in tarihi merkezinde bulunan camideki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı.

Aliyev, namazından ardından, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve birbirlerine destek olmaya çağırdı.

Öte yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, ülkenin barışa ve huzura kavuşması için dua ettiler.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''En büyük dilek ve arzumuz tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde olmasıdır.'' dedi.

Dünyadaki birçok Müslüman ülkelerinin savaş, çatışma ve sorun içinde olduğuna dikkati çeken Mahmud, ''Oldukça zor bir dönemden geçen Müslüman ülkeler ve toplumlarının yanında tek ülke Türkiye olmuştur. Filistin, Gazze, Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının imdadına Türkiye yetişmiştir.'' diye konuştu.

Madmud, son on beş yıldan beri her türlü terör olayları ile mücadele eden Irak için de iyi dileklerde bulunarak, ''Ülkemizin huzura kavuşması için mutlaka birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Aramıza koyulan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir.'' ifadesini kullandı.