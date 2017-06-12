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Her yerde yükselir Kur’ân’ın sesi, Nurla dolar arzımızın kubbesi Her gün bir cüz mukabele okuruz Bugün tamamlandı ON YEDİNCİSİ Abdil Yıldırım *** İmanı korumak hayli zor olmuş, Kor ateş misali elde tutulmaz. Bugün orucumuz şükür ON YEDİ, Nefisle cihaddan geri durulmaz. İhsan Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR ON YEDİNCİ SÖZ Dünyadan ürken insan, ölmek için can verir.. Ölümü "vuslat" sayar; ziyafet, kurban verir.. Mezar Cennet bahçesi, ölüm terhis görünür; Ölmek için ruhunda bin bir arzu yeşerir.. Mikail Yaprak

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