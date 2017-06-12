Takvim...
Her yerde yükselir Kur’ân’ın sesi,
Nurla dolar arzımızın kubbesi
Her gün bir cüz mukabele okuruz
Bugün tamamlandı ON YEDİNCİSİ
Abdil Yıldırım
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İmanı korumak hayli zor olmuş,
Kor ateş misali elde tutulmaz.
Bugün orucumuz şükür ON YEDİ,
Nefisle cihaddan geri durulmaz.
İhsan Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
ON YEDİNCİ SÖZ
Dünyadan ürken insan, ölmek için can verir..
Ölümü "vuslat" sayar; ziyafet, kurban verir..
Mezar Cennet bahçesi, ölüm terhis görünür;
Ölmek için ruhunda bin bir arzu yeşerir..
Mikail Yaprak