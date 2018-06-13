Şiir... Hanefi Örnek...

Leylin terk etmez neharı, İmsaktir gönüller yarı, İftardır ruhun baharı, Elveda Şehr-i Ramazan. Oruç, ahiret elması, Oruç, ruhun pırlantası, Oruç, amellerin hası, Elveda Şehr-i Ramazan. Şeref oldun müminlere, Hedef oldun mücrimlere, Sedef oldun Müslimlere, Elveda Şehr-i Ramazan. Geceler gündüze döndü, Şeytanın mumları söndü, Sahurlar nura büründü, Elveda Şehr-i Ramazan. Bereket oldun kullara, Hareket oldun yollara, Hakikat oldun nurlara, Elveda Şehr-i Ramazan. Ne ararsan hepsi onda, Rahmet coşar nurlu tonda, Mağfiret var en sonunda, Elveda Şehr-i Ramazan.



Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.