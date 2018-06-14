Şiir - Hanefi Örnek

Leylin terk etmez neharı, İmsaktir gönüller yarı, İftardır ruhun baharı, Elveda Şehr-i Ramazan. Oruç, ahiret elması, Oruç, ruhun pırlantası, Oruç, amellerin hası, Elveda Şehr-i Ramazan. Şeref oldun mü'minlere, Hedef oldun mücrimlere, Sedef oldun Müslimlere, Elveda Şehr-i Ramazan. Geceler gündüze döndü, Şeytanın mumları söndü, Sahurlar nura büründü, Elveda Şehr-i Ramazan. Bereket oldun kullara, Hareket oldun yollara, Hakikat oldun nurlara, Elveda Şehr-i Ramazan. Ne ararsan hepsi onda, Rahmet coşar nurlu tonda, Mağfiret var en sonunda, Elveda Şehr-i Ramazan. Huzur oldun gecelere, Hızır oldun nicelere, Sürur oldun hecelere, Elveda Şehr-i Ramazan. Senden gafil olmak hata, Hoş tatlar katın hayata, Nurlar serptin kâinata, Elveda Şehr-i Ramazan. Diller okudu Kur’ân’ı, Kalpler yaşadı gufranı, Ruhlar soludu ümranı, Elveda Şehr-i Ramazan. Nurlandırdın kubbeleri, Şenlendirdin tüm illeri, Coşturdun minareleri, Elveda Şehr-i Ramazan. Cömertlik deryası taştı, Fakir zengin kucaklaştı, Duâlar arşa ulaştı, Elveda Şehr-i Ramazan. Katreler düştü ummana, Amel şahittir imana, Anahtar oldun Reyyana, Elveda Şehr-i Ramazan.

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