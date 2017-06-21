Hayatın İçinden

Ramazan artık gitmek için hazırlanırmış son 10 gün içerisinde. Bu yüzden kıymetini bilin, der büyükler. Aslında kıymetini bilmek için hep kaybedececeğini mi bilmek zorundayız? Yani ilk günde aynı son günde aynı olmalıdır aslında oruçlarımız.

Fatih, son günlerde hep şunu düşünüyordu. “Sadece görevini yerine getiren birisi nasıl işini bitirince gider, o da öyle. Gitmeyecek aslında sadece bizim içimize bıraktığı güzellikleri emanet edecek. O zaman bugün vakit emanetleri fark etme vakti” Kalktı ve Ramazan ayı içerisinde öğrendiklerini defterine yazmaya başladı. İlk önce aç olanları anladım, nimetlerin kıymetini anladım, yardım etmeyi, duâ etmeyi ve uzun namaz kılmayı, gece yemek yemeyi, gündüz sabretmeyi, hediye vermeyi… O sürekli yazmaya devam ediyordu.

Ramazan bize çok şey katar aslında biz farkında olmasak da. O zaman şimdi düşünelim bize neleri emanet ettiğini.

Hazırlayan: Merve İriyarı