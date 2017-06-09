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En uzun orucu onlar tutuyor... "Benim için en iyi Ramazan"

09 Haziran 2017, Cuma 18:41
İzlanda'da oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. İmam Uvlani, "Her ne kadar saatler uzun olsa da Müslümanlar burada bir araya geldiğinden orucun uzunluğunu hissetmiyorlar." dedi.

Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi İzlanda'da yaşayan Müslümanlar, yaklaşık 22 saatle en uzun orucu eda ediyor.

Yaklaşık bin 500 Müslüman'ın yaşadığı ülkede, oruçlar neredeyse gece yarısı açılıyor. İmsakın yerel saatle 02.00 civarı olduğu ülkede oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. Ancak Müslümanlar, bu durumdan hiç de şikayetçi değil.

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Karikatürlerle Ramazan ayı ve oruç...

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Başkent Reykjavi̇k'teki camiler, ramazanın başlamasıyla iftar yapılan mekanlara dönüşüyor. Cami olarak da hizmet veren İzlanda İslam Vakfı'nda iftar için bir araya gelenler, saat 23.48'de ezanın okumasıyla önce su içip, vaktin geçmemesi için hemen akşam namazlarını kılıyor.

Namazın ardından birlikte hazırlanan yemekler, masalara dağıtılarak iftara geçiliyor. Aralarında yıllardır İzlanda'da yaşayanların yanı sıra yeni gelen sığınmacıların bulunduğu farklı ülkelerden Müslümanlar, yan yana iftar yapıyor. Kaşık seslerine sohbetlerin eşlik ettiği iftar, sadece açlığa son vermiyor, ülkelerinden uzaktaki Müslümanların ruhlarını da doyuruyor.

"İlk üç gün zorlanıyorlar ama sonra normale dönüyorlar"

Fas asıllı İmam Abdülaziz Uvlani, "Her ne kadar saatler uzun olsa da, Müslümanlar burada bir araya geldiği için orucun uzunluğunu hissetmiyorlar. Çünkü burada bir aile gibiyiz. Gündüz saatlerinde buraya geliyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ibadet ediyorlar, yemekleri hazırlıyorlar. İftar zamanını düşünmüyorlar bile. İlk üç gün zorlanıyorlar ama sonra normale dönüyorlar." dedi.

"Oldukça uzun, yaklaşık 22 saat sürüyor"

Pakistanlı öğrenci Furkan Khan da, "Ülkemle kıyaslayacak olursak oruç oldukça uzun, yaklaşık 22 saat sürüyor. Hava çok iyi. Şimdilik gayet iyi, tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Dört senedir İzlanda'da yaşayan 32 yaşındaki Pakistanlı İmran Hüseyin de "Oruç çok uzun, 22-23 saat kadar. Uzun sürse de çok hoşumuza gitti. Bu benim buradaki 4. ramazanım." ifadesini kullandı.

Yine 24 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı Zain Naseem, "Bu benim İzlanda'daki ilk ramazanım. İlk kez olduğu için çok zorlandım. Ancak önümüzdeki yıllarda, böyle uzun saatlere alışmam gerekecek." dedi.

"Benim için en iyi ramazan"

İzlanda'ya yeni gelenlerden Pakistanlı Muhammed Aziz, "Benim için en iyi Ramazan. Tüm gün oruç tutuyoruz. Gece de ibadet ediyoruz. Allah'tan orucumuzu ve yaptıklarımız kabul etmesini diliyoruz." dedi.

15 aydır İzlanda'da yaşayan Sırbistanlı Enes İbrahimoviç, iftar zamanını beklerken bazen evde bir şeyler yaptığını, bazen de camiye gittiğini dile getirerek, "Her zamanki gibi namaz kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, elhamdülillah çok iyi gidiyor. İftara kadar vakit öldürmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

İzlanda'ya sığınmacı olarak gelen Lübnanlı İmad Et-Türk de ramazanın camiler dışında hissedilmemesinden şikayet ederek, "Sadece bu camide ramazanı hissediyoruz. Maalesef dışarıda ramazanı hissedebileceğiniz hiçbir yer yok." değerlendirmesini yaptı.

80'i Türk bin 500 Müslüman yaşıyor

İzlanda, en az Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında yer alıyor. Sayıları bin 500'ü bulan Müslümanlar, 330 bin kişilik İzlanda nüfusunun yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Ülkede yaşayan Müslümanların çoğunluğunu sığınmacılar oluşturuyor.

İzlanda en az Türk'ün yaşadığı ülkelerden. Dışişlerine göre, ada ülkesinde 80 civarında Türk vatandaşı ikamet ediyor.

İzlanda'dan bahseden en eski İslami kaynak olan Muhammed El İdrisi'nin 12. yüzyılda kaleme aldığı Nüzhetü'l-Müştak fi İhtirakı'l-Afak'ta, ülkenin Kuzey Denizi civarında olduğu belirtiliyor.

Vikinglerin ticari faaliyetleri nedeniyle Müslümanlarla Ortaçağ'da temas kuran İzlandalılar, 1000'li yıllarda Hıristiyan olduktan sonra Kudüs'e yaptıkları seyahatlerde Müslümanlarla daha fazla etkileşim içine girdiler.

AA

Etiketler: izlanda
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