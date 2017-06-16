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Zenginlere fakirliği tattırır, Nimetlerin lezzetini arttırır, Hamdolsun Rabbime YİRMİBİR oldu, Oruç küllî şükrün anahtarıdır. Abdil Yıldırım *** Yine uyandık davul sesiyle Yine şenlendik sahur neşesiyle Erersin elbet vadedilen makama, YİRMİ BİR'i de tut hayırlısıyla İhsan Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ BİRİNCİ SÖZ Ey nefsim, senin hakkın naz değil, ancak niyaz! Namaza ve niyaza nedendir bu itiraz! "Tembellik döşeğinde ve gaflet uykusunda; Yaptığın itiraza lâzım gelir "BEŞ İKAZ"! Mikail Yaprak

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