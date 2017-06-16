Takvim...
Zenginlere fakirliği tattırır,
Nimetlerin lezzetini arttırır,
Hamdolsun Rabbime YİRMİBİR oldu,
Oruç küllî şükrün anahtarıdır.
Abdil Yıldırım
***
Yine uyandık davul sesiyle
Yine şenlendik sahur neşesiyle
Erersin elbet vadedilen makama,
YİRMİ BİR'i de tut hayırlısıyla
İhsan Yıldırım
***
SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ BİRİNCİ SÖZ
Ey nefsim, senin hakkın naz değil, ancak niyaz!
Namaza ve niyaza nedendir bu itiraz!
"Tembellik döşeğinde ve gaflet uykusunda;
Yaptığın itiraza lâzım gelir "BEŞ İKAZ"!
Mikail Yaprak