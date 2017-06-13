Fas kökenli ailenin evine misafir oldu; iftar yaptı...

Belçika Kralı Philip, Fas kökenli aileyle iftar yaptı.

Belga haber ajansına göre, Kral Philip, Belçika'nın Gent şehri yakınlarında Fas kökenli ailenin evine misafir oldu ve aile fertleriyle birlikte iftar yaptı.

Faslı ailenin 3 neslini bir araya getiren 20 kişilik yemekte, Katolik Kral Philip aile fertleri gibi yemeğine hurma yiyerek başladı.

İftarı düzenleyen Abdel Azziz Benhaddou, Kral Philip'in ziyaretinin "birlik ve beraberlik" mesajı verdiğini belirtti.

Gent şehrinde imam olan Khalid Benhaddou da, "Kralın ziyaretini Müslüman topluma uzatılan bir el olarak değerlendiriyoruz." dedi.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da 760 bin Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Belçikalı Müslümanlar, yaklaşık 18 saat oruç tutuyor.

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Almanya cumhurbaşkanı iftara katıldı

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"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

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Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708