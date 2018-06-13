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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fransa Başbakanı Philippe iftara katıldı

13 Haziran 2018, Çarşamba 09:47
Fransa İslam Konseyi'nin Paris'te düzenlediği iftar programında başta Fransa Başbakanı Philippe olmak üzere birçok siyasetçi yer aldı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) başkent Paris'te verdiği iftarda bir araya geldi.

CFCM Başkanı Ahmet Oğraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, birçok siyasetçi ve idari yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri ile Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini temsilciler ve basın mensupları yer aldı.

İftara katılan Başbakan Philippe, CFCM yönetim kurulu üyeleri ile görüştükten ve davetlilerle el sıkıştıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Philippe, bu iftar davetinden dolayı CFCM'e teşekkürlerini ileterek, bu programda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Beraber bu anı paylaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Philippe, "Burada olmak büyük bir onur çünkü sizinle bu iftarı paylaşıyorum ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde size güvendiğimi söylemek istiyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Collomb da yaptığı konuşmada, resmi görevinin dışında bu iftar davetine Müslüman toplumun bir kardeşi olarak katıldığının altını çizdi. Burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Collomb, hükümetin önceliği her bireyin kendi dinini özgür bir şekilde yaşaması olduğunu ve laikliği bu çerçevede algıladıklarını söyledi. Fransa'da Müslümanları ilgilendiren sorunların çözümünde beraber katetmeleri gereken mesafenin olduğunu belirten Collomb, hükümetin radikalleşmeyi önleme konusunda ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Collomb, "Açık bir şekilde söylüyorum. Gerek ben ve gerekse siz, Fransa'daki Müslümanların dışlandığını ve toplumdan ayrı bir topluluk oluşturduğu fikrini kabul edemeyiz. Bu mücadeleyi önce siz göstereceksiniz." diye konuştu.

Fransa'da imamların dini eğitimi ve ibadethanelerin finansı konularının tekrar ele alınmasının önemli olduğuna değinen Collomb, ülkede İslam'ın doğru mesajının tekrar anlatılmasının gerektiğini kaydetti.

CFCM Başkanı Oğraş ise Fransa'da laiklik yasasının insanların dinlerini özgür bir şekilde yaşamasına imkan verdiğini ve bu bağlamda devletin herkese eşit şekilde yaklaşması gerektiğini anlattı.

Ülkede CFCM'in reforme edilmesi gerektiği ile ilgili tartışmaların olduğunu belirten Oğraş, CFCM'in reform çalışmalarına başlamadan önce Müslümanların görüşlerine başvuracaklarını söyledi.

AA

Etiketler: Fransa, iftar, başbakan, ramazan
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