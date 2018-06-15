"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Futbol sahasında 20 bin kişiyle Bayram Namazı...

15 Haziran 2018, Cuma 13:04
Kenya'nın başkent Nairobi'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 20 bine yakın kişi bayram namazını futbol sahasında kıldı.

Ülkenin kıyı kesimine göre Müslüman nüfusun daha az olduğu Nairobi'de camilerin küçük ve yetersiz olması nedeniyle toplu olarak spor sahaları ve okul bahçelerinde namaz kılan Kenyalı Müslümanlar bayram namazına yoğun katılım gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Nairobi'deki Sir Ali Muslim Club adlı okulun futbol sahasında toplanan 20 bine yakın Müslüman, namaz vaktine kadar tekbirler getirerek dualar etti.

Namaz kılınacak yerin hemen yanı başındaki alana gelen onlarca yurt ve dernek yetkilileri ise ilahiler ve salavatlar eşliğinde namaza gelenlerden fitre ve sadaka topladı.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaate vaaz veren Nairobi Kadısı Şeyh Raşid Ali Ömer, barış ve hoşgörü konulu konuşmasında Müslümanların yaşadıkları ülkede insanları her daim huzura ve barışa davet etmeleri gerektiğini söyledi.

Ömer, bu önemli gün dolayısıyla Kenyalı Müslümanların hoşgörülü olmalarının, Hristiyan komşu ve dostlarıyla da bir araya gelip onlarla dostane muhabbet etmelerinin önemine değindi.

Öte yandan bayram namazına gelen 54 yaşındaki Hüseyin Ali, yaptığı açıklamada, Kenya başta olmak üzere ve dünyanın dört bir yanında acı çeken, zulüm gören ve yardıma muhtaç insanlar için dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ali, "Dünya Müslümanları küçük farklılıkları bir kenara bırakıp, birlik içinde zorluklara ve kötülüklere karşı beraber mücadele etmeli." dedi.

 

Yaklaşık 47 milyon nüfuslu Kenya'da Müslümanların sayısı Hristiyanlardan az olsa da hükümet Ramazan Bayramı dolayısıyla bugünü bir günlük resmi tatil ilan etti.

AA

Etiketler: kenya, bayram namazı
Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan Müftüsü: Filistinliler yalnız değildir

    Futbol sahasında 20 bin kişiyle Bayram Namazı...

    Camisiz bir bayram namazı daha: Atina Müslümanları artık caminin açılmasını bekliyor...

    3 savcı daha görevlendirildi

    Dikkat: Vatandaşlara 'hurda araç' ile ilgili önemli uyarılar!

    Türkiye genelinde Ramazan Bayramı sevinci...

    'Demirtaş' ile ilgili YSK Başkanı Güven'den açıklaması

    Dünya genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

    ABD'den Suriye açıklaması: Haberlerden kaygı duyuyoruz

    Gültekin Uysal'dan ve Meral Akşener'den Ramazan Bayramı mesajı...

    'Gelin bu bayram İlahi tavsiyeye uyalım'

    Selimiye Camisi'nde bayram coşkusu...

    Erdoğan'a 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir mi?' sorusu

    Siyaset Bayramı gölgelemesin

    Mesaj yetmez bayramlaşın

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak

    Neden İslâm’ı seçiyorlar?

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak
    Genel

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekelleşme olsaydı...
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin ve Cennetin bayramı
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar demokratlar ve demokrat olamayan dindarlar
    İnci Karaman

    Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?
    Genel

    Türkiye’nin bu ittifaka ihtiyacı vardı
    Cevher İLHAN

    “İmhâ” ile terör bataklığı kurumuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.