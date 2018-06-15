Futbol sahasında 20 bin kişiyle Bayram Namazı...

Kenya'nın başkent Nairobi'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 20 bine yakın kişi bayram namazını futbol sahasında kıldı.

Ülkenin kıyı kesimine göre Müslüman nüfusun daha az olduğu Nairobi'de camilerin küçük ve yetersiz olması nedeniyle toplu olarak spor sahaları ve okul bahçelerinde namaz kılan Kenyalı Müslümanlar bayram namazına yoğun katılım gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Nairobi'deki Sir Ali Muslim Club adlı okulun futbol sahasında toplanan 20 bine yakın Müslüman, namaz vaktine kadar tekbirler getirerek dualar etti.

Namaz kılınacak yerin hemen yanı başındaki alana gelen onlarca yurt ve dernek yetkilileri ise ilahiler ve salavatlar eşliğinde namaza gelenlerden fitre ve sadaka topladı.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaate vaaz veren Nairobi Kadısı Şeyh Raşid Ali Ömer, barış ve hoşgörü konulu konuşmasında Müslümanların yaşadıkları ülkede insanları her daim huzura ve barışa davet etmeleri gerektiğini söyledi.

Ömer, bu önemli gün dolayısıyla Kenyalı Müslümanların hoşgörülü olmalarının, Hristiyan komşu ve dostlarıyla da bir araya gelip onlarla dostane muhabbet etmelerinin önemine değindi.

Öte yandan bayram namazına gelen 54 yaşındaki Hüseyin Ali, yaptığı açıklamada, Kenya başta olmak üzere ve dünyanın dört bir yanında acı çeken, zulüm gören ve yardıma muhtaç insanlar için dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ali, "Dünya Müslümanları küçük farklılıkları bir kenara bırakıp, birlik içinde zorluklara ve kötülüklere karşı beraber mücadele etmeli." dedi.

Yaklaşık 47 milyon nüfuslu Kenya'da Müslümanların sayısı Hristiyanlardan az olsa da hükümet Ramazan Bayramı dolayısıyla bugünü bir günlük resmi tatil ilan etti.