“Gerçek sevabı günahlardan kaçmakla kazanacaklardır”

Gazetemiz yazarlarından İlahiyatçı-Yazar M. Ali Kaya ile Gençlik ve Ramazan üzerine konuştuk.

Ramazan ayını gençler nasıl anlamalı?

Ramazan Kur’ân ayıdır. Yüce Allah “Kur’ân o ayda nazil oldu” (Bakara Sûresi, 2: 185.) “Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde inzal ettik. Bu şerefinden dolayı Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.” (Kadir Sûresi, 97:1-3.) buyurur. Dolayısıyla gençler Ramazan-ı Şerifi Kur’ân ayı olarak anlamalıdır.

Malûm Kur’ân, “Allah’ın adı ile Oku! Kalemle yazmayı öğreten de Allah’tır” (Alak Sûresi, 96: 1-4.) buyurarak nazil oldu. İşin bir başka yönü de “Oku” ile başlayan Kur’ân-ı Kerîm “Ne okuyalım?” sorusuna cevap olarak hemen arkasında gelen sûrede, “Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde inzal ettik. Onu okuyun!” diye cevap verir. Kur’ân-ı okumak sadece ezber okumak değil, kâinat kitabı ile beraber okumaktır. Zira Kur’ân kâinat kitabının müfessiridir. Yani Kur’ân-ı Kerîm’in gerçek müfessiri kâinattaki varlıklar ve olaylardır. İşte “Hakikat” dediğimiz sözün gerçeğe ve bilginin eşyanın hakikatine ve olaylara uygun olması Kur’ân ve kâinat kitabının beraber okunması ile ortaya çıkar. Bize bu hakikatleri anlatan asrımızın Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’dır. Dolayısıyla gençlerimiz Kur’ân-ı Kerîm’i Risale-i Nurlar ile beraber okursa manasını doğru anlar. Kur’ân ile kâinat ve kendisi arasındaki irtibatı doğru olarak kurar ve hakikatlerini idrak eder. Ramazan ayını böyle anlamak gerekir.

Sadece Ramazan ayında olan din şuurunu ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir?

Ramazan ayı bir intibah, uyanma ayı olmalıdır. Ramazandan sonra bu intibah devam etmelidir. İbadette esas olan devamlılıktır. Bu sebeple Peygamberimiz (asm), “Gücünüzün yettiğini yapın, ibadetin hayırlısı az da olsa devamlı olandır” (Müslim, Misfirun, 215.) buyurmuştur. Yüce Allah bize farz kıldığı ibadetler herkesin gücüne göre yapabileceği ve mazereti kabul edilmeyen ibadetlerdir. Haramlardan kaçmak da herkesin gücü dahilinde olan bir ibadet şeklidir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, “Farzları yapın haramlardan kaçın kurtulursunuz” buyurur. Bediüzzaman Said Nursî talebesi Hulusi Ağabeye tavsiyelerinde, “Beş vakit namazını ta’dil-i erkân ile vaktinde kıl, yani başka ibadete gücün yetmez. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap, yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebairi terk et, çünki sagâiri arayacak zamanda değiliz. İttiba-ı Sünnet et, zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekâtı taklide değer saf, halis ve muhlis bir hadi ki, (o da seni yine bu yola götürecektir) maalesef bulamayacaksın” (Barla Lâhikası, 2006, s. 59, 93.) buyurur.

Verimli bir ay geçirmek için gençlere ne tavsiye edersiniz?

Ramazan ayını verimli bir şekilde geçirmek ve bin ay kadar ibadet sevabını kazanabilmek için gençlerimiz oruç yanında namazlarını ihmal etmemelidir. Namaz ile beraber Kur’ân-ı Kerîm okuyarak hatim sevabını da kazanabilirler. Ancak gerçek sevabı günahlardan kaçmakla kazanacaklardır. Zira günahlardan sakınmak nafile ibadetlerden ve sünnetlerden daha önemli ve daha sevaplıdır. Risale-i Nurlar’ı okuyarak hem ilim, hem ibadet, hem tefekkür ibadetini yapmış olsalar, elbette çok mükemmel bir şekilde Ramazan ayını ihya etmiş ve bin senelik ibadet sevabını kazanmış olurlar. Bunu korumak önemlidir. Bu sevabı korumanın yolu da beş vakit farz namazlarını ihmal etmemektir.

Son olarak şunu ifade edebiliriz. Gençlerimiz Ramazan ayında namaza başlarlar terk etmeden devam ederlerse, Ramazan’ın en büyük kazancı bu olur. Zira beş vakit namaz kılmak kişiye ahiret saadetini kazandırır. Diğer çalışmaların ibadet olması da yine namaz kılıyor olmasına bağlıdır. Zira Hz. Ömer (ra), “Namaz kılmayana dini fayda vermez” demiştir.