Gidenleri görmez misin dünyadan,
Hiç yolun geçmiyor mu mezardan,
Oruç yirmi oldu, o da gidiyor,
Rabbim mü’minleri korusun nazardan
İhsan Yıldırım
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Bu günler mü’minin hasat günleri,
Manevî kazançta fırsat günleri.
Yirmisinden sonra başlayan günler,
Nâr-ı Cehennemden âzat günleri.
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİNCİ SÖZ
"Yaş ve kuru ne varsa Kur'ânda izahı var."
İlimlerin esası, ilimlerin şahı var!.
Harika icatlara parmağını uzatır:
Televizyondan tutun, daha nelere kadar!..
Mikail Yaprak