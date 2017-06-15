Takvim

Gidenleri görmez misin dünyadan, Hiç yolun geçmiyor mu mezardan, Oruç yirmi oldu, o da gidiyor, Rabbim mü’minleri korusun nazardan İhsan Yıldırım *** Bu günler mü’minin hasat günleri, Manevî kazançta fırsat günleri. Yirmisinden sonra başlayan günler, Nâr-ı Cehennemden âzat günleri. Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİNCİ SÖZ "Yaş ve kuru ne varsa Kur'ânda izahı var." İlimlerin esası, ilimlerin şahı var!. Harika icatlara parmağını uzatır: Televizyondan tutun, daha nelere kadar!.. Mikail Yaprak

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