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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Görmez: Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras Allah sevgisidir

14 Haziran 2017, Çarşamba 15:30
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, anne ve babalara seslenerek, "Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras, onun minik yüreğine yerleştireceğiniz Allah sevgisidir." dedi.

2017 yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı, Türkiye Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Birincisi Mustafa Altıkat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, programda yaptığı konuşmasına çocuklarla beraber besmele çekerek başladı.

Her sene Diyanet İşleri Başkanlığının en kıymetli zamanının bu zaman olduğunu kaydeden Görmez, "Çünkü dünyanın en güzel insanları bize geliyor, bize misafir oluyorlar. Camilere çok yakışıyorsunuz sevgili çocuklar, camiler sizinle çok güzelleşiyor. Kur'an çok güzel bir kitap ama sizinle Kur'an daha da güzelleşiyor." dedi.

Yeryüzünün en masum mekanlarının camiler, en masum varlıklarının da çocuklar olduğunu vurgulayan Görmez, masum çocukların masum mekanlara yakışacağını söyledi.

Çocukların camilere gelmesini "bayram" olarak niteleyen Görmez, "Çünkü siz gelip camilerde Allah'ın kitabını öğreniyorsunuz, inancınızı öğreniyorsunuz, ibadetlerinizi öğreniyorsunuz, Allahınızı öğreniyorsunuz, Peygamberinizi öğreniyorsunuz, kitabınızı öğreniyorsunuz, bundan dolayı biz çok mutluyuz." diye konuştu.

"En büyük miras, Allah sevgisi"

Konuşmasında anne ve babalara seslenen Görmez şöyle konuştu:

"Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras, onun minik yüreğine yerleştireceğiniz Allah sevgisidir. Çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük hediye Allah'ın her birisine özel olarak gönderdiği mektup niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'i, Kitabı Hakimi öğrenmesini sağlamaktır. Ona vereceğiniz en büyük hediye, peygamberlerini tanımalarıdır, güzel ahlaktır, güzel bir hayattır. Onun için lütfen siz Kur'an-ı Kerim'i evinizde de öğretebilirsiniz, özel bir hoca da tutabilirsiniz ama gelin bu yaz mevsiminde böyle yapmayın, siz onları bize gönderin. Allah'ın evlerine gönderin, camilere gönderin. Camilerde koşuştursunlar, camilerin o manevi ikliminden bu ramazanın rahmet iklimini camilerin manevi iklimiyle buluştursunlar. Siz evlerinizde yine yardımcı olun, özel hoca tutacaksanız yine tutun. Ama yazın bize 2 ay emanet edin. Bu güzel yavruları Allah'ın evlerine gönderin, hocalarımız onları en güzel şekilde karşılayacaklar."

Yaz Kur'an kurslarında görevli hocalara da seslenen Görmez, çocukların Allah'ın en büyük emaneti olduğunu belirtti. Hazreti Muhammed'in çocuklara davranışlarını örnek gösteren Görmez, din görevlilerinden onun çocuklara davrandığı gibi davranmalarını istedi. Çocukların, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini aynı zamanda çocukluklarını yaşayarak öğrenmelerini isteyen Görmez, "Çocuklara 'Çocukluğunuzu caminin dışında bırakın' demeyin. 'Çocukluğunuzla beraber gelin, çocukluğunuzla beraber Allah'ın Kitabını öğrenin, çocukluğunuzla beraber Allah'ın peygamberini öğrenin' deyin." şeklinde konuştu.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in salondaki tüm çocuklarla beraber sahnede Fatiha suresini okumasıyla son buldu.

AA

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