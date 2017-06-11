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Bugün oruç on altı, Rabbimin kutsal ayı, Bırak gitsin peşini, kalbe sokma dünyayı, Beklenmedik bir anda terk ederiz bihaber, Olacaktır Cennette ruh bedenle beraber. İhsan Yıldırım *** Temcit davulunu duyuyor musun? Yoksa sahur vakti uyuyor musun? Yarısını geçtik, bugün ON ALTI Sayılı günleri sayıyor musun? Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR ON ALTINCI SÖZ Görünen görünmeyen her şey Allah'ın ancak! Ey insan gözünü aç, hakikata ver kulak! O'nun nurundan kaçıp hiçbir şey gizlenemez.. O sana sonsuz yakın, sen O'na sonsuz uzak! Mikail Yaprak

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