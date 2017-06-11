Bugün oruç on altı, Rabbimin kutsal ayı,
Bırak gitsin peşini, kalbe sokma dünyayı,
Beklenmedik bir anda terk ederiz bihaber,
Olacaktır Cennette ruh bedenle beraber.
İhsan Yıldırım
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Temcit davulunu duyuyor musun?
Yoksa sahur vakti uyuyor musun?
Yarısını geçtik, bugün ON ALTI
Sayılı günleri sayıyor musun?
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
ON ALTINCI SÖZ
Görünen görünmeyen her şey Allah'ın ancak!
Ey insan gözünü aç, hakikata ver kulak!
O'nun nurundan kaçıp hiçbir şey gizlenemez..
O sana sonsuz yakın, sen O'na sonsuz uzak!
Mikail Yaprak