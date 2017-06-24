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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Güle güle git ey Şehr-i Ramazan...

24 Haziran 2017, Cumartesi
Takvim...

Dünya yol üstünde kurulu pazar,

Tükenir ömürler hep azar azar,

Bugün yirmi dokuz, sonuna geldik,

Tutmayanlar için ne büyük zarar.

İhsan Yıldırım

***

Bu gün yirmi dokuz, orucumuz son,

Yine bir hasretlik başlıyor bu gün,

Güle güle git ey Şehr-i Ramazan.

Dostlar Bayramınız mübarek olsun.

Abdil Yıldırım

***

SÖZLER'DEN İLHAMLAR

YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ

Bu dünyayı dolu da, semayı boş sanmayın..

Yıldızlar âlemini karanlık, loş sanmayın..

Melekler, ruhanîler semayı şenlendirir;

Dünyayı semâvattan daha da hoş sanmayın..

Mikail Yaprak

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