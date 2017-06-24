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Dünya yol üstünde kurulu pazar, Tükenir ömürler hep azar azar, Bugün yirmi dokuz, sonuna geldik, Tutmayanlar için ne büyük zarar. İhsan Yıldırım *** Bu gün yirmi dokuz, orucumuz son, Yine bir hasretlik başlıyor bu gün, Güle güle git ey Şehr-i Ramazan. Dostlar Bayramınız mübarek olsun. Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ Bu dünyayı dolu da, semayı boş sanmayın.. Yıldızlar âlemini karanlık, loş sanmayın.. Melekler, ruhanîler semayı şenlendirir; Dünyayı semâvattan daha da hoş sanmayın.. Mikail Yaprak

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