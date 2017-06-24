Takvim...
Dünya yol üstünde kurulu pazar,
Tükenir ömürler hep azar azar,
Bugün yirmi dokuz, sonuna geldik,
Tutmayanlar için ne büyük zarar.
İhsan Yıldırım
***
Bu gün yirmi dokuz, orucumuz son,
Yine bir hasretlik başlıyor bu gün,
Güle güle git ey Şehr-i Ramazan.
Dostlar Bayramınız mübarek olsun.
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ
Bu dünyayı dolu da, semayı boş sanmayın..
Yıldızlar âlemini karanlık, loş sanmayın..
Melekler, ruhanîler semayı şenlendirir;
Dünyayı semâvattan daha da hoş sanmayın..
Mikail Yaprak