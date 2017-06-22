Hayatın İçinden

Kur’an kursları, çocuklar için dini öğrendikleri özel yerlerden birisidir. Hem oyun oynarlar hem de dinlerini öğrenirler.

Bugün Fatih kursta bir hattat ile tanışacaktı. Çok meşhur olan bu güzel yazı ustası mesleğini tanıtmaya gelecekti. Erkenden gitti ve beklemeye başladı. Saat namaz vaktine gelirken bekledikleri misafir de gelmişti. Namazdan sonra başlayan sohbet çok güzeldi. Mesleğini anlatan hattat, nasıl başladığını, zorluklarını anlatıyordu. İsimlerini tek tek getirdiği kağıda yazdı sonra. En güzel hediye idi bu onlar için. Babasına vererek çerçeve yaptıracaktı. Kâğıdı verince “Şey, özür dilerim kardeşime de yapar mısınız?” diye sormuştu Fatih. Hattat başını kaldırıp gülerek başını okşadı. Bugüne kadar küçük bir çocuktan duymadığı bir şeydi bu. Yazdı ve verdi. Arkasına da bir not yazmıştı ve evde okumasını söyledi.

Eve gelince ailesi ile birlikte okudular “Sen de iyilik mayası var Fatih. İnanıyorum ki birgün sen de çok iyi bir insan olacaksın. Eğer istersen bu kağıt ile öğrencim bile olabilirsin. Sadece bunu göster ben seni tanırım” İyilik her zaman iyilik getiriyordu. İyilik ne güzel şeydi.

Hazırlayan: Merve İriyarı