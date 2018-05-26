Şiir - Mehmet Kovancı

Onbir ayın sultanı geldi yine bu sene, Hoş geldin safa geldin binler hikmetle yine, Seksen senelik ömrü bahşeder Rabbim bize, Eşi yok benzeri yok incidir otuz tane. Hususî dünyamızı Cennet yapar Ramazan, Ramazan orucuyla olduk uhrevî insan, Masivadan sıyrılıp Rabbim ileyiz her an, Meleklere benzeriz oruç tutunca inan. Peygamberimiz diyor: "oruç tut ki sıhhat bul,’’ Onun emrine uyup Allah'ın kulu olun. Bilinmez yollar değil Allah yoludur yolun. Muhabbetullah ile İlâhî aşkla dolun. Vücutta her azada var hususî ibadet, Sürekli yemek içmek bunlara verir gaflet, Nefsin desisesini oruç tutarak hallet, Ramazan orucuyla emmare nefsi alt et. Şükrün anahtarıdır tuttuğun her bir oruç, Nimeti nimet bilip edersin Hakk'a uruc, Nefsin esaretinden kurtulup Cennete uç, Fıtrat ayarlarına döndürür elbet oruç. Nefs-i emmaremizle Rabbim eder imtihan. Hiçbir şey hariç değil elbet dâhil ins ü can. Uhrevî saadete giden yol budur inan. Ramazan orucuyla teceddüd eder iman. Ramazan-ı şerifte âlem-i İslâm mescid. Ramazan Kur’ân ayı Rabbin ile yap ahid. Okursan ve yaşarsan elbet olursun said. Hakkıyla ihya etsen olursun has bir abid. Kur'ân oku olursun Rabbimize muhatab. Kur'ân hayata hayat olsa görmezsin itab. Kur'ân'ın rehberliği ‘’Buyrun Cennete‘’sebeb. Onunla hem hal olmak huşu, hürmet ve edeb.

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