Hoşgeldin Ramazan

ŞİİR

Açar baharda çiçekler, Uçar kuşlar, kelebekler, Kucaklar bizi melekler, Hoş geldin şehri Ramazan. Çarşı pazara ahenksin, Gönüllere nurdan renksin, Bir gecenle ömre denksin, Hoş geldin şehri Ramazan. Şenlenir evler sokaklar, Oruçtur insanı paklar, Cennettedir iştiyaklar, Hoş geldin şehri Ramazan. Dünya ahiret tarlası, İmandır ruhun ziyası, Dört elle koru ihlâsı, Hoş geldin şehri Ramazan. Sensin sevabın pazarı, Binler yapar sevapları, Söndür Cehennemde narı, Hoş geldin şehri Ramazan. Yüce Rabbi anmak için, Nuruyla uyanmak için, Rahmete dayanmak için, Hoş geldin şehri Ramazan. Ömür için sermayesin, Kul için eşsiz payesin, Müslüman için gayesin, Hoş geldin şehri Ramazan Hanefi Örnek

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